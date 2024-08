VPBank áp dụng biểu phí dịch vụ SMS Banking mới từ 1/9

VPBank áp dụng biểu phí gói dịch vụ SMS Banking mới từ ngày 1/9, gồm gói cơ bản và gói nâng cấp, dao động từ 10.000 đồng đến 1,1 triệu đồng.

Theo đó, gói cơ bản áp dụng nhận thông báo biến động số dư qua SMS cho các giao dịch có giá trị tối thiểu từ 200.000 đồng. Mức phí được tính trên một tài khoản thanh toán, trên một số điện thoại và trên một tháng dựa trên số lượng tin nhắn báo về. Mức phí sẽ dao động từ 10.000 đồng đến 70.000 đồng, áp dụng cho 100 tin nhắn đầu tiên. Với tin nhắn thứ 101 trở lên, mức phí là 100.000 đồng và 700 đồng mỗi tin nhắn. Tuy vậy, mức phí tối đa cho khách hàng sử dụng gói này được giới hạn là 1 triệu đồng một tháng.

VPBank áp dụng biểu phí SMS Banking mới từ ngày 1/9. Ảnh: VPBank

Bên cạnh đó, gói nâng cấp áp dụng cho giá trị giao dịch tối thiểu nhận biến động số dư từ 100.000 đồng, với phí cố định sử dụng gói là 100.000 đồng cộng với phí theo số lượng tin nhắn thực tế, được tính tương tự như gói cơ bản là 700 đồng một tin nhắn thứ 101 trở lên. Khách hàng có nhu cầu thường xuyên theo dõi biến động số dư qua tin nhắn có thể lựa chọn gói này với mức phí tối đa là 1,1 triệu đồng.

Việc thiết kế thêm gói dịch vụ và biểu phí mới này nhằm tối ưu nhu cầu của các khách hàng tiêu chuẩn. Khách hàng ưu tiên phân hạng Diamond và Diamond Elite của VPBank vẫn tiếp tục được hưởng đặc quyền với mức phí dịch vụ SMS Banking không thay đổi (chỉ 12.000 đồng một tháng và không giới hạn số lượng tin nhắn).

Nếu so sánh với những bất cập của hình thức SMS Banking (rủi ro lộ thông tin cá nhân, chi phí cao, có thể có độ trễ...), việc nhận thông báo biến động số dư trên ứng dụng VPBank NEO có nhiều ưu điểm vượt trội hơn, như miễn phí trọn đời, nội dung thông báo chi tiết , gia tăng bảo mật thông tin... Vì vậy, VPBank vẫn khuyến khích khách hàng chuyển đổi từ quản lý biến động số dư trên SMS Banking (có thu phí) sang quản lý trên ứng dụng VPBank NEO (miễn phí trọn đời) để giúp tiết kiệm cho cả khách hàng và ngân hàng. Bởi mức phí ngân hàng tính dựa trên mức phí do công ty viễn thông công bố và chỉ thu phí với tin nhắn báo biến động số dư. Còn với các tin nhắn khác như gửi mã OTP, thông báo thay đổi thông tin cá nhân theo yêu cầu, thông báo nhắc nợ... đều do ngân hàng tự trả phí cho các công ty viễn thông.

Để thực hiện thay đổi hình thức nhận , khách hàng có thể chủ động thực hiện với các thao tác đơn giản tại đây. Từ thời điểm hoàn tất các bước đăng ký nhận thông báo qua ứng dụng, đồng thời hủy dịch vụ nhận thông báo qua tin nhắn điện thoại (SMS), khách hàng sẽ không còn phát sinh thêm phí SMS Banking.

Với những trường hợp theo dõi biến động số dư của cùng một tài khoản nhưng trên nhiều số điện thoại khác nhau, khách hàng gọi tổng đài 1900 54 54 15 (khách hàng tiêu chuẩn) hoặc 1800 54 54 15 (khách hàng ưu tiên) để được hỗ trợ.

