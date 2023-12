VP Bá Vương triển lãm tranh kết hợp âm nhạc

TP HCMCa sĩ VP Bá Vương tổ chức triển lãm giới thiệu tám tác phẩm, vẽ trong quá trình thực hiện album đầu tay.

VP Bá Vương giới thiệu chín bức tranh theo phong cách trừu tượng tại triển lãm cá nhân Why Me Find Me Exhibition. Ca sĩ thực hiện tác phẩm từ cảm hứng âm nhạc trong quá trình thực hiện album Why me? Find me!, đánh dấu chặng đường bảy năm làm ca sĩ.

Không gian triển lãm "Why Me Find Me Exhibition" của VP Bá Vương Không gian triển lãm "Why Me Find Me Exhibition", diễn ra cuối tháng 11. Video: Tân Cao

Tên bức vẽ được VP Bá Vương đặt theo tựa các nhạc phẩm trong album, như Why Me? Find Me!, Quái, Trăng thư, Xương rồng, Một trong hai, Tôi đi tìm tôi...

Không gian triển lãm thiết kế theo hình thức nghệ thuật sắp đặt, đưa người xem như bước vào chuyến hành trình về cảm xúc, đi từ vùng tối đến sáng. Tác giả hy vọng khi lắng nghe âm nhạc, kết hợp xem tranh, mọi người sẽ cảm nhận được tinh thần lúc nhàn nhã, khi gấp gáp mà anh đặt để qua từng tác phẩm.

Về cảm hứng sáng tác, ca sĩ cho biết từng lạc lõng, hoang mang khi vào showbiz. Tuy nhiên, tình yêu nghề, sự quyết tâm, tìm thấy bản thân sau nhiều thử thách đã giúp anh đi đến ngày hôm nay. Qua dự án, VP Bá Vương muốn gửi thông điệp: "Hãy biết yêu bản thân".

VP Bá Vương giới thiệu về bức tranh "Why Me? Find Me" VP Bá Vương giới thiệu về bức vẽ "Why Me? Find Me!". Video: Tân Cao Buổi triển lãm đầu tiên của ca sĩ hút gần 1.000 lượt khán giả, mở cửa tự do đến hết ngày 30/11.

Tám bức tranh chính và một tác phẩm bìa cho album được VP Bá Vương hoàn thành trong ba tháng, vẽ bằng bút ký họa, bút xóa, màu acrylic, một số họa tiết dùng kỹ thuật đắp nổi.

Ca sĩ mê hội họa từ nhỏ, từng thi đỗ vào khoa Kiến trúc thuộc Đại học Văn Lang. Sau một thời gian học tập, anh nhận ra chỉ vẽ đẹp không đủ để trở thành kiến trúc sư. Bá Vương sau đó chuyển sang Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP HCM, và theo đuổi ca hát.

"Với tôi, âm nhạc và hội họa có điểm chung về sự sáng tạo, cần dùng cảm xúc để thể hiện. Tôi đã đặt hết tâm tư, cảm xúc của tuổi trẻ, tình yêu khi thực hiện dự án", giọng ca trẻ nói.

>> Chín tác phẩm hội họa VP Bá Vương giới thiệu tại sự kiện

Ca sĩ VP Bá Vương hát ca khúc "Xương rồng" VP Bá Vương hát ca khúc "Xương rồng" trong album đầu tay. Video: Tân Cao

VP Bá Vương tên thật là Trần Bá Vương, 27 tuổi, quê Bến Tre. Anh tập chơi nhạc từ năm 5 tuổi, được biết đến sau cuộc thi The Debut 2018, là học trò của Hoàng Thùy Linh, đoạt ngôi á quân. Năm 2021, anh tiếp tục thử sức tại The Heroes nhưng dừng chân ở vòng chung kết 1. Ca sĩ từng phát hành các MV như Có quá nhiều điều Em đang ở đâu... Ngày 29/11, Bá Vương công khai bạn gái quen bảy năm, đồng thời là quản lý của ca sĩ hiện tại, dự định làm đám cưới vào cuối năm.

Tân Cao