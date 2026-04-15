Vovo ra mắt ứng dụng mua sắm trực tuyến tại Việt Nam

Nền tảng thương mại điện tử Vovo đưa vào vận hành ứng dụng mua sắm mới, hướng đến cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu quy trình giao dịch.

Theo đại diện Vovo, hoạt động này là bước đi nhằm hoàn thiện hệ sinh thái, mở rộng lựa chọn và tăng tính chủ động cho người dùng trong quá trình mua sắm trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh bằng trải nghiệm và hiệu quả vận hành.

Theo đó, ứng dụng mới được phát triển theo định hướng nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời tối ưu quy trình giao dịch và cơ chế tham gia. Việc đưa ứng dụng vào vận hành giúp người dùng tiếp cận thêm nhiều lựa chọn linh hoạt, đồng thời cải thiện tính thuận tiện và khả năng tương tác trong toàn bộ hành trình mua sắm.

Ứng dụng Vovo được định hướng theo mô hình thương mại điện tử theo sở thích, không chỉ phục vụ mua sắm thông thường. Nền tảng tích hợp lựa chọn sản phẩm ngẫu nhiên, hỗ trợ ký gửi hàng không còn nhu cầu sử dụng và cơ chế chia sẻ trải nghiệm, nhằm tăng tương tác cộng đồng.

Doanh nghiệp cho biết, khác biệt nằm ở cách tổ chức hành trình mua sắm liên tục và linh hoạt. Sau khi đặt hàng, người dùng vẫn có thể theo dõi trạng thái sản phẩm, lịch sử thao tác, tiến độ giao dịch và phương án xử lý sau mua trên cùng nền tảng, hướng tới trải nghiệm minh bạch hơn.

Văn phòng đại diện của Vovo tại tầng 7, Tòa nhà Endovina Tower. Ảnh: Vovo

Sau khi triển khai, nền tảng dự kiến tiếp tục hoàn thiện quy trình xử lý theo từng nhóm sản phẩm cùng các cơ chế liên quan. Trên cơ sở tuân thủ quy định của hệ thống, người dùng có thể tiếp cận thêm các hình thức lựa chọn phù hợp, từ đó chủ động hơn trong quá trình ra quyết định mua sắm.

Vovo cho biết định hướng của nền tảng là xây dựng môi trường mua sắm với quy tắc rõ ràng, quy trình minh bạch và trải nghiệm xuyên suốt. Với các sản phẩm đáp ứng tiêu chí, hệ thống sẽ áp dụng phương thức xử lý phù hợp nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi thông tin, so sánh lựa chọn và thực hiện giao dịch thuận tiện hơn.

Song song đó, nền tảng triển khai hệ thống quản lý dữ liệu đồng bộ để ghi nhận trạng thái sản phẩm, tiến độ giao dịch và lịch sử thao tác. Giải pháp này được kỳ vọng nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ vận hành và tăng cường kiểm soát rủi ro trong giai đoạn tiếp theo.

Các nhân viên Vovo đang làm việc. Ảnh: Vovo

Đại diện doanh nghiệp cho biết Việt Nam là thị trường khởi đầu mang ý nghĩa chiến lược trong lộ trình phát triển. Thời gian tới, Vovo dự kiến tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm sản phẩm, tối ưu vận hành và mở rộng hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Việc ra mắt ứng dụng mới được xem là bước đi nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng hiệu quả vận hành, đồng thời mở thêm hướng tiếp cận cho thị trường thương mại điện tử trong giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ.

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại điện tử Vovo hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, định hướng xây dựng hệ sinh thái mua sắm lấy người dùng làm trung tâm, thúc đẩy sự tham gia và tương tác cộng đồng.

Nền tảng của Vovo được phát triển theo định hướng phục vụ người dùng phổ thông, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận cho các doanh nghiệp vừa (SMEs) và nhỏ cùng các thương hiệu nội địa.

Thái Anh