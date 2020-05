Voucher nghỉ dưỡng hè ưu đãi 35%

Voucher áp dụng cho 2 người trên toàn hệ thống FLC, Flamingo Đại Lải Resort, Royal Lotus Hạ Long đến 31/12.

Giá gốc: 1.850.000 đồng

Giá khuyến mãi: 1.350.000 đồng

Từ ngày: 1/1/2020

Đến ngày: 31/12/2020

Theo thông tin từ Lữ Hành Việt Nam, công ty cung cấp voucher nghỉ dưỡng 5 sao với giá khuyến mại để khách hàng có một kì nghỉ trọn vẹn trong mùa hè.

FLC Resort Là chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao. Mỗi khu nghỉ dưỡng trong chuỗi FLC Resort đều sở hữu bãi biển hoang sơ, khung cảnh thiên nhiên riêng biệt, giúp du khách vừa cảm nhận được không khí lãng mạn, vừa tận hưởng được một hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn. Hệ thống nghỉ dưỡng FLC Resort cũng cung cấp đầy đủ các dịch vụ đẳng cấp cho du khách trải nghiệm như: Sân golf, biệt thự nghỉ dưỡng, các khu vui chơi giải trí cao cấp và những dịch vụ tiện ích khác.

Trải nghiệm dịch vụ 5 sao tại hệ thống FLC.

Du khách có thể sử dụng voucher FLC tại FLC Vĩnh Phúc, Hạ Long, Sầm Sơn và Quy Nhơn để nghỉ ngơi thư giãn cùng gia đình.

Giá voucher ưu đãi 1.350.000 đồng mỗi voucher cho hai khách, sử dụng đến 31/3/2021, không phụ thu cuối tuần và cao điểm tới 30/6.

Flamingo Đại Lải Resort mang vẻ thơ mộng, yên bình.

Trong đó, giá voucher Flamingo Đại Lải giảm tới 30%, 1.800.000 đồng mỗi voucher dành cho 2 khách, không phụ thu cuối tuần và cao điểm tới hết 31/5, hạn sử dụngđến 31/12/2020. Flamingo Đại Lải Resort mang vẻ thơ mộng, yên bình là điểm đến lý tưởng cuối tuần cho du khách. Tại Flamingo Đại Lải Resort có khu villa xanh Forest In The Sky, không gian nghệ thuật điêu khắc giữa thiên nhiên Art In The Forest, sân Golf Flamingo, câu lạc bộ giải trí với nhiều hoạt động thể thao...

Royal Lotus Hạ Long Resort & Villas mang đến một phong cách nghỉ dưỡng mới.

Giá voucher Royal Lotus Hạ Long giảm tới 35%, 1.690.000 đồng mỗi voucher dành cho 2 khách, hạn sử dụng đến 31/12/2020. Nằm bên Vịnh Hạ Long, Royal Lotus Resort & Villas Hạ Long sở hữu hơn 100 biệt thự nghỉ dưỡng 5 phòng ngủ. Toàn bộ các biệt thự nghỉ dưỡng đều có phòng khách, bếp và phòng ăn, tạo cho du khách cảm giác thoải mái, thân thuộc như trong chính ngôi nhà của mình.

(Nguồn: Lữ Hành Việt - Du Lịch Việt Nam)