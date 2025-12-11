Vợt Pickleball Facolos Nexx đạt chuẩn thi đấu PPA Tour

Dòng vợt Nexx của Facolos vừa được UPA-A phê duyệt cho thi đấu tại PPA Tour Asia, đánh dấu cột mốc sản phẩm Việt đạt chuẩn ở hệ thống giải chuyên nghiệp quốc tế.

Dòng vợt Nexx do Facolos phát triển, được UPA-A (United Pickleball Association of America) đưa vào danh mục thiết bị hợp lệ cho vận động viên tại PPA Tour Asia. Đây cũng là giải chuyên nghiệp quốc tế đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của dòng vợt này, chỉ ít tuần sau khi Facolos ra mắt sản phẩm.

VĐV sử dụng vợt từ Facolos. Ảnh: Facolos

Theo đại diện nhà sản xuất, việc được phê duyệt ngay từ lần đầu giới thiệu cho thấy chất lượng và độ ổn định của Nexx đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Facolos khẳng định, hãng thiết kế dòng vợt này dựa trên lối chơi, thể trạng và nhu cầu kiểm soát bóng của vận động viên châu Á, thay vì sử dụng lại các khuôn mẫu có sẵn từ thị trường nước ngoài.

Nexx được Facolos phát triển với lõi Air Tube System và khuôn vợt thiết kế riêng nhằm giảm rung, tản lực và giữ cảm giác bóng khi xử lý tốc độ cao. Âm thanh đanh khi chạm bóng là đặc trưng của dòng vợt này, hỗ trợ tạo lực và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo chuẩn thi đấu.

VĐV sử dụng vợt Facolos Nexx ở giải Hàng Châu Mở rộng. Ảnh: Facolos

PPA Tour Asia là hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp được tổ chức theo chuẩn quốc tế, quy tụ nhiều tay vợt mạnh trong khu vực. Sự hiện diện của một sản phẩm Việt tại sân chơi này được xem là tín hiệu tích cực cho phong trào pickleball đang phát triển nhanh tại châu Á.

Nhiều vận động viên đã trải nghiệm cho biết dòng vợt này mang lại độ ổn định và khả năng kiểm soát tốt trong môi trường thi đấu đòi hỏi độ chính xác cao. Các VĐV đồng thời kỳ vọng sản phẩm có thể tạo dấu ấn rộng hơn trong cộng đồng người chơi.

Bên cạnh dấu mốc tại PPA Tour, Facolos cũng là một trong những thương hiệu Việt tích cực đầu tư phát triển cộng đồng pickleball trong nước. Hãng hợp tác với nhiều vận động viên quốc tế và huấn luyện viên chuyên nghiệp, đồng thời tham gia tài trợ cho các giải đấu để nâng chuẩn trải nghiệm thi đấu.

Hoài Phương