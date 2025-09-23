Vòng vàng Pharaoh 3.000 năm tuổi bị đánh cắp, nấu chảy

Vòng tay bằng vàng 3.000 năm tuổi của Pharaoh Amenemope bị đánh cắp khỏi bảo tàng ở Cairo và nấu chảy, khiến người Ai Cập phẫn nộ.

AP ngày 22/9 dẫn thông báo của Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy cho biết chiếc vòng tay của Pharaoh Amenemope trị vì khoảng 3.000 năm trước đã bị đánh cắp khỏi phòng thí nghiệm phục chế tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo.

Vụ trộm xảy ra khi bảo tàng đang chuẩn bị các hiện vật cho một cuộc triển lãm ở Italy. 4 nghi phạm bị bắt, trong đó có một chuyên gia phục chế tại bảo tàng. Nghi phạm này thừa nhận đưa chiếc vòng vàng đính một viên ngọc lưu ly cho người quen là chủ một cửa hàng trang sức bạc ở quận Sayyeda Zainab, Cairo.

Vòng vàng của Pharaoh Ai Cập Amenemope. Ảnh: DEA Picture Library

Chiếc vòng sau đó được bán cho một chủ xưởng vàng với giá 3.800 USD. Một nhân viên tại xưởng vàng khác đã mua lại với giá 4.000 USD, rồi nấu chảy để chế tác đồ trang sức khác.

Việc mất đi một báu vật 3.000 năm tuổi khiến nhiều người Ai Cập đau xót. Một số đặt câu hỏi về các biện pháp an ninh tại bảo tàng. Bộ trưởng Fathy cho biết phòng thí nghiệm phục chế không được lắp camera an ninh.

Monica Hanna, một nhà khảo cổ học nổi tiếng ở Ai Cập, đã kêu gọi tạm dừng các cuộc triển lãm ở nước ngoài "cho đến khi có biện pháp tốt hơn" để bảo vệ cổ vật. Malek Adly, luật sư Ai Cập, gọi vụ trộm là "hồi chuông cảnh báo" cho chính phủ.

Pharaoh Amenemope cai trị Ai Cập từ Tanis ở đồng bằng sông Nile trong Vương triều thứ 21. Khu lăng mộ hoàng gia ở Tanis được nhà khảo cổ học người Pháp Pierre Montet phát hiện vào năm 1940, với khoảng 2.500 cổ vật, trong đó có mặt nạ vàng, quan tài bạc, đồ trang sức vàng.

Bảo tàng Ai Cập ở thủ đô Cairo. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo AP, Gulf News)