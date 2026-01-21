Vòng tránh thai di lệch vào bàng quang sau 22 năm

Cà MauNgười phụ nữ 45 tuổi nhập viện với các biểu hiện rối loạn tiểu tiện, bác sĩ kiểm tra phát hiện chiếc vòng tránh thai ở bàng quang.

Ngày 21/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết bệnh nhân đi tiểu gắt, tiểu nhiều lần và ra máu xuất hiện nhiều lần trong thời gian dài. Người này khám tại nhiều cơ sở y tế, thường được chẩn đoán viêm bàng quang hoặc nhiễm trùng đường tiểu, điều trị nhiều đợt nhưng không dứt điểm.

Vòng tránh thai được lấy ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Lần này siêu âm và chụp X-quang phát hiện một vòng tránh thai trong bàng quang bệnh nhân, trên bề mặt có nhiều sỏi bám. Đây được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây kích thích và xuất huyết đường tiểu, khiến các triệu chứng tái diễn kéo dài.

Bệnh nhân cho biết đặt vòng tránh thai khoảng 22 năm trước, sau đó từng đi kiểm tra và có lần muốn lấy vòng nhưng không tìm thấy nên được cho là vòng đã tự thoát ra ngoài. Cách đây khoảng 5 năm, bệnh nhân đi tiểu gắt, tiểu nhiều lần và ra máu nhưng kiểm tra không phát hiện bất thường.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy vòng tránh thai cùng toàn bộ sỏi bám trong bàng quang bệnh nhân. Sau can thiệp, các triệu chứng chấm dứt, sức khỏe ổn định, bệnh nhân xuất viện sáng 21/1.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Quách Hữu Lợi, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa Cà Mau, vòng tránh thai di lệch vào bàng quang và tồn tại trong thời gian dài là tình huống hiếm gặp, dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý tiết niệu thông thường nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng. Chẩn đoán hình ảnh đầy đủ có vai trò then chốt trong việc phát hiện đúng nguyên nhân bệnh.

An Minh