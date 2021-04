Vòng tay đá thiên nhiên cho nam, nữ

Vòng tay đá thạch anh tóc đỏ đính charm nổi bật với màu sắc tươi sáng, tóc đỏ đan xen, hòa với chất đá trong suốt. Vòng có phối thêm một charm to mạ vàng cùng các charm nhỏ đính đá đen tạo điểm nhấn nổi bật. Đường kính mỗi viên đá 11 mm, dây đeo co giãn, hợp với nhiều cỡ cổ tay. Sản phẩm có giá 1,699 triệu đồng, giảm 23% so với giá gốc.