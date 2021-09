Vòng ngọc trai đắt đỏ của công chúa Anh

Vòng ngọc trai đắt giá của cố công chúa Anh Margaret gắn với hình ảnh tuổi 19 của bà.

Món đồ trang sức của công chúa được bán đấu giá ngày 14/9 thông qua công ty Dix Noonan Webb tại London, Anh. Một người mua giấu tên chi 396.800 bảng (khoảng 12,4 tỷ đồng) cho món trang sức vượt thời gian, gấp gần 10 lần số tiền dự kiến là khoảng 30.000-40.000 bảng.

Vòng tay ngọc trai của công chúa Margaret trong hộp đựng màu đỏ của thương hiệu Cartier. Phần khóa nạm kim cương được cách điệu hình chữ "M" - chữ cái đầu tên công chúa. Ảnh: Dix Noonan Webb

Theo Vogue, thiết kế là một trong những phụ kiện mang nhiều ý nghĩa, gắn liền với phong cách công chúa Margaret. Tác giả Leslie Field của cuốn The Queen's Jewels: The Personal Collection of Queen Elizabeth cho biết chiếc vòng là quà của nữ hoàng Mary tặng cháu gái Margaret nhân ngày sinh nhật tuổi 19 năm 1949. Ngoài vòng tay, bà còn tặng công chúa vòng cổ ngọc trai đồng điệu.

Trước sinh nhật một tháng, Margaret đeo bộ trang sức này cùng buổi chụp chân dung tại Cung điện Buckingham. Giữa phần nền mờ ảo như tranh sơn dầu, công chúa Anh nổi bật với váy vải tweed màu trắng trễ vai, trang trí bằng những con bướm đính đá. Ở cổ tay trái, ngay trên những bông hoa hồng vải, công chúa khoe chiếc vòng ngọc trai với khóa được nạm kim cương. Kết hợp cùng vòng cổ đồng chất liệu, bộ trang sức tạo nên diện mạo sang trọng, thanh lịch, trẻ trung cho công chúa Margaret. Nhiếp ảnh gia thời trang Cecil Beaton bấm máy, đánh dấu lần đầu ông chụp hình nàng công chúa nổi tiếng. Sau này, Beaton có thêm nhiều dịp chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ của bà.

Trong ảnh mừng sinh nhật 19 tuổi, công chúa Margaret đeo vòng tay đính kim cương và ngọc trai. Ảnh: Cecil Beaton/Vogue

Món trang sức được làm từ những năm 1925, thời chồng nữ hoàng Mary - vua George V còn tại vị. Chiếc vòng tay được chế tác từ ngọc trai kết hợp kim cương được đặt ở giữa. Phần kim cương giữa tuy nhỏ, lại là bộ phận được chế tác tỉ mỉ, tinh xảo. Còn vòng cổ có hơn 300 viên ngọc trai và phần khóa được khảm kim cương, cũng là một món đồ đắt giá trong bộ sưu tập trang sức của Margaret.

Toàn bộ ngọc trai được hãng trang sức nổi tiếng Mikimoto cung cấp. Sau khi thu mua những viên được tuyển chọn kỹ càng, hoàng gia Anh đưa chúng cho Cartier để thương hiệu này chế tác và hoàn thiện. Theo Vogue, món trang sức lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco nổi lên mạnh mẽ trong những năm 1920, 1930 ở Paris. Frances Noble - phó giám đốc Dix Noonan Webb - nói với Vogue: "Thiết kế rất hoàn hảo với hình ảnh trẻ trung hiện đại của công chúa".

Bộ vòng được công chúa Margaret đeo trong sinh nhật 21 tuổi. Ảnh: Cecil Beaton/Vogue

Bộ vòng nổi tiếng được công chúa yêu thích nhất trong kho trang sức, gắn liền với hình ảnh của bà. Margaret thường đeo món đồ trong dịp sinh nhật và nhiều dịp trọng đại. Bà kết hợp chúng cùng những chiếc váy thắt eo kiểu thập niên 1950, hay đầm trễ vai dạ tiệc kiểu Hollywood phóng khoáng. Trong lịch sử, Margaret được xem một trong những nhân vật hoàng gia mặc đẹp nhất, với phong cách trộn lẫn giữa hơi thở cổ điển và đương đại.

Sau cái chết của công chúa Margaret năm 2002, những món đồ cá nhân của bà lần lượt được bán đấu giá trong nhiều năm. Bên cạnh vòng ngọc trai, nhiều thiết kế có giá trị lịch sử như vương miện Poltimore, vòng cổ kim cương Lady Mount Stephen, váy dạ tiệc vintage, chiếc Rolls-Royce Phantom IV... được trưng bày hoặc những người yêu thích hoàng gia Anh mua lại.

Công chúa Margaret đến xem show Dior năm 1954 Công chúa Margaret đến xem show Dior năm 1954. Video: Reuters

Bảo Thư