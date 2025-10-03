Vòng một 'hóa đá' sau 16 năm làm đẹp bằng silicon lỏng

Hà NộiSau hơn chục năm nâng ngực, người phụ nữ 50 tuổi xuất hiện đau nhói vùng ngực gây khó chịu, sờ thấy nhiều cục lổn nhổn to nhỏ ở hai vú.

Người phụ nữ cho biết bị nhiễm HIV, đã điều trị được 17 năm nay. Khoảng 16 năm trước, chị được bạn bè giới thiệu tới một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội với mong muốn tăng kích thước vòng một. Nhân viên cơ sở làm đẹp này hẹn chị tới một phòng trọ, nói rằng sẽ thực hiện tiêm mỡ để giúp vòng ngực đầy đặn hơn. "Tôi chỉ nhớ họ đã tiêm nhiều xi lanh chất lỏng vào vùng ngực và đúng là sau tiêm, vòng một của tôi đã cải thiện kích thước đáng kể", bệnh nhân nhớ lại.

Gần đây, người phụ nữ hốt hoảng khi các cục lổn nhổn xuất hiện hai bên ngực ngày càng nhiều, kèm những dấu hiệu đau cắn khó chịu, thay đổi màu sắc da trên ngực nên quyết định đi khám.

Bác sĩ Hoàng Hồng, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, chẩn đoán bệnh nhân bị u hạt silicon (siliconoma) ở cả hai bên ngực. Các khối u này đã thâm nhiễm toàn bộ tuyến vú, lan rộng ra tổ chức mỡ dưới da, trung bì và sâu tới lớp cân cơ ngực lớn. Nếu trì hoãn, các u hạt sẽ tiếp tục phát triển, gây nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử da vùng ngực.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

"Đây là một ca phẫu thuật phức tạp. Việc xử lý biến chứng do silicon lỏng vốn đã khó, nay lại thực hiện trên bệnh nhân có nền bệnh lý HIV lâu năm, đòi hỏi chuyên môn cao và sự phối hợp nhịp nhàng của toàn êkíp", bác sĩ Hồng nhận định.

Suốt hơn 7 giờ trong phòng mổ, các bác sĩ đã tỉ mỉ bóc tách, lấy bỏ toàn bộ các khối u hạt silicon, sau đó tạo hình lại vòng một trong cùng một lần phẫu thuật. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, hai bên ngực đã được tái tạo về hình dáng gần như bình thường.

Bệnh nhân này cũng từng tiêm silicon vào má và đùi, những vị trí này cũng đã xuất hiện u hạt nhưng chưa gây biến chứng nặng như ở ngực nên sẽ được xử lý sau.

Silicon lỏng đã bị Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấm sử dụng từ năm 1991 và Bộ Y tế Việt Nam cấm tiêm trực tiếp vào cơ thể từ năm 1995. Tuy nhiên, nhiều cơ sở làm đẹp trái phép vẫn lén lút thực hiện thủ thuật nguy hiểm này, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng nề cho khách hàng.

Hình ảnh các hạt sillicone vú trên phim MRI. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi có nhu cầu làm đẹp, nên tìm hiểu thật kỹ thông tin về các dịch vụ làm đẹp, đặc biệt là những dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn. Người dân cần lựa chọn những bệnh viện có uy tín, có đầy đủ phương tiện, máy móc chuyên sâu; người thực hiện can thiệp phải là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, có chuyên môn, có kinh nghiệm mới có thể đề phòng những rủi ro, biến chứng trong và sau phẫu thuật cho người bệnh.

"Trường hợp này còn rất nguy hiểm ở chỗ bệnh nhân nhiễm HIV và tiêm silicon lỏng ở một cơ sở chui. Nếu việc xử lý dụng cụ của nhân viên cơ sở thẩm mỹ này không đúng, không xử lý vô khuẩn theo y khoa mà lại dùng những dụng cụ này tiêm vào người khác thì nguy cơ lây nhiễm rất cao", bác sĩ Hồng nói.

Lê Nga