Vòng mở màn Masters 2024 bị tắc

MỹMưa to do bão khiến vòng 1 Masters kỳ này trễ tiến độ thi đấu, không đủ thời gian hoàn thành cho Tiger Woods và 26 đồng nghiệp, trên sân Augusta National par72 ở Georgia.

Thời tiết xấu buộc Masters 2024 bắt đầu chậm 2,5 tiếng so với kế hoạch dự kiến cho 89 golfer lần lượt nhập cuộc từ hố 1, trong đó nhóm đầu đi lúc 7h sáng 11/4. Đến tối qua, chỉ 62 người qua được hố 18, số còn lại phải dừng tay vì trời tối.

Khi ban tổ chức kéo còi tạm ngưng, Woods chưa xong hố 14, đang đứng T17 với điểm -1 sau hai birdie và một bogey.

Masters 2024 tắc vòng mở màn Video highlight vòng 1 của Woods.

Đỉnh bảng ở mức -7 thuộc về Bryson DeChambeau. Sau đó lần lượt là số một thế giới Scottie Scheffler (-6) rồi Nicolai Hojgaard (-5). DeChambeau và Scheffler đã trọn vòng, còn Hojgaard mới qua 15 hố. Đương kim vô địch Jon Rahm kết thúc với điểm +1, đang đứng T42.

Năm ngoái, Woods bỏ cuộc giữa vòng 3 do sức khỏe khi lần thứ 25 tham chiến, còn Rahm ấn định mốc thắng ở mức -12.

Woods thi đấu ở vòng 1 Masters 2024 trên sân Augusta, Mỹ ngày 11/4. Ảnh: Reuters

Hôm qua, Rahm đánh phập phù, thể hiện qua bốn birdie và năm bogey rải rác trên sân. Ngược lại, DeChambeau có tám birdie, chỉ một bogey, còn Scheffler được sáu birdie, còn lại đều par.

Masters ra đời năm 1934 với tôn chỉ "quy tụ những golfer thượng đẳng", do sân Augusta National độc quyền sở hữu và tổ chức. Danh sách khởi tranh được chọn từ bộ tiêu chuẩn 20 mục, trong đó chỉ nhận các cựu và ĐKVĐ nhóm danh giá hoặc thành tích cao năm trước, top 50 thế giới, các chủ cup hoặc top 30 FedEx Cup trên PGA Tour. Ngoài diện này, Ban tổ chức Masters cũng trao suất đấu cho các gương mặt nghiệp dư xuất sắc nhằm khơi gợi cảm hứng phấn đấu lên đỉnh cao.

Sự kiện hiện đứng đầu lịch đấu major thường niên, diễn ra vào tháng 4, sau đó đến PGA Championship tháng 5, US Open tháng 6 và The Open tháng 7. Trong bộ tứ giải danh giá, Masters trẻ tuổi nhất, khi so với The Open từ 1860, US Open từ 1895 và PGA Championship từ 1916. Về danh sách đấu, Masters cũng kén chọn nhất vì chưa từng vượt mốc 100, còn ba sự kiện đồng đẳng còn lại đều cho phép "full field" với mức ngưỡng 156.

Woods lần đầu dự Masters năm 1995, khi còn diện nghiệp dư. Hai năm sau đó, anh lên ngôi vô địch giải danh giá này, qua đó mở ra bộ sưu tập 15 major về sau.

Tổng cộng, Woods năm lần thắng Masters, gần nhất hồi 2019 và 29 năm qua chỉ một lần vắng mặt tại kỳ đấu 2021 do bị thương nặng trong tai nạn giao thông trước đó hai tháng. Từ biến cố đó, Woods yếu hẳn, nhất là phần chân và hiện phải hạn chế đánh giải.

Quốc Huy