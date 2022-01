Vòng chung kết Sovle for Tomorrow 2021 tổ chức trực tuyến

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, 20 đội thi vào vòng chung kết sẽ có cơ hội trưng bày các dự án và mô hình sản phẩm trực tiếp với ban giám khảo và khán giả.

Hiện vòng chung kết sẽ tổ chức ngày 9/1, các đội thi tham gia tổng duyệt ngày 8/1 để chuẩn bị tốt nhất về thiết bị, đảm bảo yếu tố kỹ thuật trong ngày thi chính.

Solve for Tomorrow là cuộc thi ứng dụng công nghệ vào thực tiễn dành cho học sinh THCS, THPT với quy mô lớn và áp dụng hình thức thi trực tuyến - live pitching. Hình thức này cũng đã được áp dụng trong vòng chung kết của Solve for Tomorrow tại Mỹ năm 2020, 2021. Dù có nhiều thay đổi, các đội thi, dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của ban tổ chức, vẫn có thể chuẩn bị đầy đủ, tự tin để thuyết trình trước ban giám khảo và khán giả.

Theo đó, vòng chung kết trực tuyến bao gồm 20 đề tài xuất sắc thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ môi trường, giáo dục đến y tế và sức khỏe. Trong đó, nổi bật là những đề tài nghiên cứu các giải pháp giữa bối cảnh Covid-19 như Thiết bị điểm danh học sinh, đo thân nhiệt, rửa tay tự động từ đội Thắp sáng ước mơ, Anti Covid gate từ đội Stay Safe, Stay Happy.

Môi trường vẫn là nội dung được các bạn học sinh quan tâm nghiên cứu và có nhiều đề tài thú vị như: Thiết bị quan trắc môi trường và cảnh báo sạt lở đất của đội thi Wonder đến từ tỉnh Yên Bái, hay Chế tạo máy tái chế khẩu trang y tế thành sản phẩm nhựa của đội thi The Eco Warriors, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Về quy mô giải thưởng, Solve for Tomorrow 2021 có tổng giá trị giải thưởng hơn một tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm 2020.

Trong đó, vòng chung kết bao gồm nhiều giải thưởng hấp dẫn. Hai đội xuất sắc nhất từ bảng A - THCS và bảng B - THPT sẽ nhận được sản phẩm Samsung trị giá 15 triệu đồng cho mỗi thành viên của đội. Hai giải nhì và 6 giải ba gồm sản phẩm của Samsung trị giá lần lượt là 10 triệu đồng và 7 triệu đồng cho mỗi thành viên. Ngoài ra, các đội thi còn lại lọt vào vòng chung kết đều nhận được giải thưởng cộng đồng là một sản phẩm Samsung trị giá 5 triệu đồng .

Trước vòng chung kết, các trường THCS, THPT và các cá nhân giáo viên, học sinh thể hiện tốt trong khóa đào tạo trực tuyến cũng sẽ nhận được những giải thưởng đặc biệt từ nhà tài trợ, với tổng giá trị lên tới hơn 500 triệu đồng.

Cuộc thi 'Solve for Tomorrow' thu hút 25.000 học sinh, giáo viên tham gia.

Năm 2021, diễn biến của dịch bệnh tại Việt Nam đã khiến cho hoạt động dạy và học, cũng như các chương trình ngoại khóa dành cho học sinh bị trì hoãn. Với mục tiêu tạo ra sân chơi hấp dẫn cho thế hệ trẻ đầy sáng tạo, ban tổ chức cuộc thi cũng như các đội thi, các trường trung học trên cả nước đều nỗ lực để cuộc thi đi đến vòng chung kết. Các đội thi nhận được sự hỗ trợ thường xuyên từ các cố vấn đến từ công ty Samsung và ban tổ chức thông qua những buổi trò chuyện và đạo tạo trực tuyến, từ đó hoàn thiện mô hình giải pháp của mình.

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, trước khi vào chung kết, các đội dự thi đã trải qua hai vòng thử thách: vòng sơ khảo và vòng phát triển sản phẩm. Do đó, các đội thi đều mong đợi cơ hội thể hiện ý tưởng và mô hình sản phẩm trước ban giám khảo, đúc kết một hành trình sáng tạo cùng cuộc thi.

Solve for Tomorrow là chương trình giáo dục nhằm trao cơ hội và khơi dậy tiềm năng của học sinh, sinh viên theo tầm nhìn của các hoạt động Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà Samsung hướng đến Together for Tomorrow! Enabling People (tạm dịch: Cùng nhau vì ngày mai! Trao quyền cho mọi người). Thế hệ trẻ vốn đầy ý tưởng, ham học hỏi có thể tham gia cuộc thi góp phần kiến tạo tương lai, chung tay phát triển xã hội. Cuộc thi tổ chức lần đầu tiên tại Mỹ năm 2010, đến nay đã diễn ra tại 23 quốc gia như Canada, Singapore, Brazil...