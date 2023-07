Vondrousova vô địch Wimbledon 2023

AnhThắng Ons Jabeur 6-4, 6-4 hôm 15/7, Marketa Vondrousova trở thành tay vợt đầu tiên vô địch đơn nữ Wimbledon khi không được xếp hạt giống.

Trước trận đấu hôm 15/7, Vondrousova không được đánh giá cao bằng hạt giống số sáu Ons Jabeur - người loại một loạt ứng viên vô địch để năm thứ hai liên tiếp góp mặt ở chung kết. Vondrousova cũng khởi đầu chậm khi thua hai game đầu rồi bị dẫn 2-4, nhưng trở lại kịp thời. Số 42 thế giới thắng 6-4 ở cả hai set, để trở thành tay vợt nữ CH Czech thứ tư vô địch Grand Slam, sau Martina Navratilova, Jana Novotna và Petra Kvitova..

Vondrousova mừng chức vô địch Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters

Jabeur mô tả đây là thất bại đau đớn nhất sự nghiệp. Trong hơn một năm qua, tay vợt Tunisia vào chung kết ở ba Grand Slam nhưng đều thua. 31 lỗi tự đánh hỏng cả trận khiến cô lỡ cơ hội trở thành người châu Phi đầu tiên vô địch ở sân chơi danh giá nhất làng banh nỉ.

Vondrousova chỉ mắc 13 lỗi tự đánh hỏng. Lối đánh bền bỉ với những đường bóng sâu của tay vợt thuận tay trái khiến Jabeur thường xuyên mất kiên nhẫn ở cuối sân. Từ thời điểm bị dẫn 2-4 set một, Vondrousova thắng liền năm game, để nắm lợi thế một set thắng và một game dẫn trước trong set hai.

Jabeur thắng liền ba game, trong đó có hai game đỡ bóng để dẫn ngược 3-1. Tay vợt số sáu thế giới không duy trì được sự hưng phấn, để thua game giao và bị gỡ hòa 4-4. Jabeur mất tiếp game bản lề và thua set hai cũng với tỷ số 4-6.

Ghi 25 winner so với 10 của đối thủ, Jabeur vẫn không thể thắng. Trước trận, cô nói rằng bản thân đã cải thiện tâm lý đáng kể so với năm ngoái. Nhưng điều đó chỉ xảy ra ở các vòng trước, khi cô thắng ngược nhà vô địch 2022 Elena Rybakina cũng như số hai thế giới Aryna Sabalenka. Ở chung kết, Jabeur chơi đuối hơn so với khả năng vốn có, không cho thấy sự vững vàng về tinh thần như đối thủ 24 tuổi.

"Tôi cảm thấy mình đã làm đúng mọi thứ," Jabeur nói trong cuộc họp báo sau trận. "Một lần nữa, điều tương tự như năm ngoái lại xảy đến. Thật đau đớn vì tôi đã ở rất gần điều tôi muốn, nhưng cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Tôi đã quá căng thẳng ở chung kết".

Jabeur (phải) năm thứ hai liên tiếp thất bại ở chung kết Wimbledon. Ảnh: AP

Vondrousova là tay vợt đầu tiên lọt vào hai trận chung kết Grand Slam mà không được xếp hạt giống. Năm 2019, cô thua Ashleigh Barty ở chung kết Roland Garros. Trước Wimbledon năm nay, Vondrousova chưa từng vượt qua vòng hai Grand Slam sân cỏ, chỉ thắng một trận sau bốn lần tham dự.

"HLV của tôi, Jan Mertl, đã nói với tôi sau trận chung kết rằng ông không thể tin tôi lại bình tĩnh như vậy", Vondrousova nói sau trận. "Tôi nghĩ đó là chìa khóa cho danh hiệu này, rằng tôi chỉ cần tin tưởng vào bản thân và giữ bình tĩnh".

Trận thắng thứ ba trước Ons Jabeur trong năm đưa Vondrousova vào lịch sử Wimbledon với tư cách nhà vô địch đơn nữ đầu tiên không được xếp hạt giống. Tay vợt 24 tuổi sẽ lần đầu vào top 10 thế giới, theo bảng điểm WTA cập nhật tuần tới.

Nhân Đạt