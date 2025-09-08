Vốn ngoại đổ vào bất động sản công nghiệp

Bất động sản công nghiệp duy trì sức hút dòng vốn FDI khi nhiều nhà đầu tư ngoại đẩy mạnh mở rộng quỹ đất, phát triển dự án.

Giữa quý II, Avery Dennison Worldon Việt Nam, liên doanh giữa Tập đoàn Avery Dennison (Mỹ) và Tập đoàn Shenzhou (Trung Quốc) đã ra mắt nhà máy mới tại Khu công nghiệp Đông Nam, Củ Chi, TP HCM. Nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 4.000 m2, tổng vốn đầu tư 4,7 triệu USD. Đây là nhà máy thứ ba của Avery Dennison tại Việt Nam, sau hai cơ sở tại Bắc Ninh và Tây Ninh.

Ở Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp điện tử và công nghệ cao từ Hàn Quốc và Trung Quốc cũng tích cực tìm kiếm quỹ đất để phát triển trung tâm R&D hay nhà máy sản xuất. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng cho biết trong tháng 6, thành phố đã ký biên bản ghi nhớ với 4 nhà đầu tư gồm Amata Việt Nam, Green i-Park, GuogGuoguang Electric và European Plastic nhằm nghiên cứu đầu tư vào khu thương mại tự do. Trong đó, GuogGuoguang Electric có kế hoạch phát triển nhà máy sản xuất linh kiện điện tại Liên Chiểu vào cuối năm nay.

Cuối tháng 8, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên, Công ty CTP - doanh nghiệp chuyên phát triển khu công nghiệp đến từ Hà Lan - cũng cho biết dự định rót khoảng 1 tỷ Euro vào Việt Nam trong thời gian tới. Hai tỉnh Hưng Yên và Gia Lai được doanh nghiệp quan tâm, định hướng xây dựng khu kinh tế và các khu công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết 8 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 26,1 tỷ USD, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 37% thị phần, đạt gần 1,7 tỷ USD.

Dự án Core5 Hưng Yên nằm tại Khu công nghiệp Minh Đức. Ảnh: Core5 Việt Nam

Ông Michael Piro, Tổng giám đốc Indochina Capital, nhìn nhận thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam tiếp tục chứng tỏ sức hút mạnh mẽ với dòng vốn FDI. Ông dẫn lại số liệu của Cục Thống kê cho thấy trong tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều ngành công nghiệp ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng như sản xuất xe có động cơ, sản phẩm từ cao su và plastic hay may mặc.

Theo CEO Indochina Capital, Việt Nam đang trở thành điểm đến ưu tiên của các nhà sản xuất và logistics toàn cầu nhờ vị trí chiến lược, vừa là cầu nối Á - Âu, vừa nằm trên tuyến hàng hải quốc tế sầm uất ở Biển Đông. Cùng đó, xu hướng China+1 thúc đẩy nhiều tập đoàn đa quốc gia chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam để đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, thời gian qua, hàng loạt dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi (Hà Nội - nối Bắc Ninh, Hưng Yên), sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) và tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đang được thúc đẩy triển khai, tạo kết nối liên vùng và quốc tế. Cùng đó, cải cách hành chính và trao quyền phê duyệt cho địa phương cũng giúp rút ngắn đáng kể tiến độ dự án.

Ông dẫn chứng công ty liên doanh của đơn vị, Indochina Kajima đã phát triển 6 khu nhà xưởng xây sẵn Core5 chỉ trong 3 năm, tại các vị trí chiến lược như Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng và Phú Thọ.

Bên trong dự án Core5 Factory Village tại khu công nghiệp Deep C Hải Phòng II. Ảnh: Core5 Việt Nam

Vốn ngoại đổ mạnh vào thị trường bất động sản công nghiệp đã thúc đẩy giá thuê phân khúc này tăng trưởng. Tại phía bắc, hãng dịch vụ bất động sản CBRE cho biết giá thuê bình quân tại các thị trường cấp 1 như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng đạt 139 USD mỗi m2, tăng gần 4% so cùng kỳ năm ngoái. Tương tự với phía nam, Cushman & Wakefield cho hay giá chào thuê đất công nghiệp trung bình 179 USD mỗi m2, tăng nhẹ theo quý.

Bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, nói đến nay, Việt Nam đã trở thành điểm đến chiến lược của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực công nghệ như Samsung, Intel, LG, Foxconn, Amkor Technology, NVIDIA, Toyota, cũng như các ngành hàng tiêu dùng nhanh: Unilever, P&G và các nhà máy gia công cho Nike, Adidas, Puma, Decathlon.

Sự hiện diện của các ông lớn này không chỉ tạo ra hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao, mà còn kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ. Cùng đó, nhu cầu thuê nhà xưởng xanh cũng được thúc đẩy. Nhiều dự án đạt chuẩn ESG hoặc LEED được nhà đầu tư ngoại ưa chuộng. Đơn cử, dự án Core5 Quảng Ninh đã lấp đầy 100%, còn Core5 Hưng Yên đạt 80% chỉ sau 9 tháng vận hành. Đầu năm nay, Core5 tiếp tục thu hút thêm nhà đầu tư Nhật Bản Hulic qua thương vụ liên doanh tại Quảng Ninh và Hưng Yên.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng và định hướng phát triển bền vững. Các nhà phát triển trong và ngoài nước cũng liên tục quan sát xu hướng nhu cầu của các nhà sản xuất để xây dựng nhà xưởng linh hoạt và hiệu quả.

"Với sự đồng hành của các đơn vị tư vấn, cùng với cam kết ESG từ các chủ đầu tư, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư công nghiệp toàn cầu", bà Trang Bùi nhận định.

Ngọc Diễm