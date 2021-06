Vốn hóa của KardiaChain vượt 300 triệu USD

Ông Huy Nguyễn - CTO KardiaChain cho biết: "Công ty KardiaChain ra đời với mục đích gắn kết tất cả blockchain thành một mạng lưới của giá trị (internet of value), cho phép trung chuyển không chỉ thông tin (info) mà còn là giá trị (value) đi khắp nơi".