Vốn điều lệ của VinSpeed vượt mốc tỷ USD

Tính đến ngày 6/11, vốn điều lệ của VinSpeed đạt 33.000 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ USD.

Trong tháng 11, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed đã hai lần tăng vốn từ 15.000 tỷ đồng lên 33.000 tỷ đồng. Như vậy, số vốn của doanh nghiệp này đã gấp 5,5 lần tính từ khi thành lập vào tháng 5 năm nay.

Sau khi tăng vốn, công ty chưa công bố cơ cấu cổ đông mới. Về phần tài sản, các cổ đông đã góp vào doanh nghiệp này 22.200 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là các tài sản khác.

VinSpeed được ông Phạm Nhật Vượng sáng lập vào tháng 5, hoạt động chính về xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe... Về các cổ đông sáng lập, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm 51% cổ phần của công ty này, hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng giữ 1%. Còn lại, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) sở hữu 35% vốn và Vingroup 10%.

Trong tháng 10, VinSpeed sẽ nhận sở hữu 243,4 triệu cổ phiếu VIC của Vingroup từ Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư bất động sản Hưng Long, do hai doanh nghiệp này sáp nhập. Sau giao dịch, doanh nghiệp ngành đường sắt nắm giữ 378,1 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 9,77%.

Bất động sản Hưng Long tiền thân là Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư bất động sản VMI, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập vào tháng 10/2022. Doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình chia nhỏ bất động sản để đầu tư, chủ yếu là các sản phẩm trong hệ sinh thái Vingroup.

Cách đây vài ngày, VinSpeed đã công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho hai dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Hạ Long và Bến Thành - Cần Giờ. Doanh nghiệp này đặt ra tiến độ hoàn thành hai tuyến khi dự kiến vận hành thương mại vào đầu 2028, tức là chỉ sau 2 năm triển khai.

Tổng số vốn dự kiến là khoảng 225.580 tỷ đồng, tương đương khoảng 8,5 tỷ USD. Tuyến Hà Nội - Hạ Long có chiều dài khoảng 120km, đi qua địa phận 22 xã, phường của 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Dự án còn lại sẽ có tổng quãng đường 53km, qua địa phận 8 xã, phường gồm Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ.

Ngoài ra, công ty này cũng đề xuất đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam với tổng vốn khoảng 61,35 tỷ USD, tương đương 13% GDP Việt Nam đến cuối 2024. Họ cho biết chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư dự án, tương đương khoảng 12,27 tỷ USD. 80% còn lại, doanh nghiệp vay vốn Nhà nước không tính lãi suất trong 30 năm kể từ ngày giải ngân.

Trọng Hiếu