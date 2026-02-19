Vốn đầu tư bất động sản thương mại khu vực lên cao nhất 4 năm

Khối lượng đầu tư bất động sản thương mại khu vực tăng 15% so với cùng kỳ, nâng tổng giá trị giao dịch năm 2025 lên gần 150-157 tỷ USD, theo JLL.

Tổng vốn đầu tư bất động sản thương mại (CRE) tại châu Á – Thái Bình Dương trong quý cuối năm ngoái đạt 40,3 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, theo hãng tư vấn bất động sản toàn cầu JLL. Lũy kế cả năm 2025, giá trị giao dịch đạt gần 148 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2024 và là mức cao nhất kể từ năm 2021, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Tương tự, theo báo cáo của CBRE, tổng khối lượng đầu tư bất động sản thương mại tại châu Á – Thái Bình Dương cuối năm ngoái ghi nhận mức 44 tỷ USD, tăng khoảng 4% so với quý trước và là mức cao nhất theo quý kể từ năm 2021. Kết quả này góp phần đưa tổng giá trị giao dịch cả năm 2025 lên khoảng 157 tỷ USD, tăng 22% so với 2024.

Chênh lệch số liệu giữa các hãng chủ yếu đến từ phương pháp thống kê và phạm vi phân khúc được tính gộp, song đều phản ánh xu hướng chung là dòng vốn đang quay trở lại mạnh mẽ khi niềm tin thị trường cải thiện và mặt bằng lãi suất dần ổn định hơn tại nhiều nền kinh tế trong khu vực.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Phân tích từng thị trường, JLL cho biết Nhật Bản tiếp tục là quốc gia sôi động nhất khu vực với 9,8 tỷ USD giao dịch trong quý IV/2025, nâng tổng giá trị đầu tư cả năm lên 41,4 tỷ USD. Dù khối lượng quý cuối năm giảm 9% so với cùng kỳ, tổng vốn năm 2025 vẫn tăng 14%. Hoạt động giao dịch được thúc đẩy bởi các thương vụ bán - cho thuê lại quy mô lớn ở phân khúc văn phòng và công nghiệp, cùng xu hướng thoái vốn tại các dự án phát triển.

Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn với 7,7 tỷ USD trong quý, tăng 41% so với cùng kỳ. Tổng giá trị giao dịch cả năm đạt 28,1 tỷ USD, tăng 29% so với năm trước. Thị trường được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa cao với tài sản văn phòng cốt lõi, dòng vốn nước ngoài vào logistics và sự phục hồi của phân khúc khách sạn.

Năm 2025 cũng ghi nhận tỷ trọng kỷ lục của phân khúc nhà ở trong cơ cấu đầu tư. Tổng giá trị đầu tư vào nhà ở tại khu vực đạt 12,6 tỷ USD, tăng 77% so với cùng kỳ và chiếm 9% tổng giao dịch. Các thị trường như Nhật Bản, Singapore, Australia và Trung Quốc ghi nhận hoạt động nổi bật ở phân khúc này.

Tại Việt Nam, quy mô đầu tư bất động sản thương mại vẫn còn khiêm tốn so với các thị trường trưởng thành. Tuy nhiên, theo ghi nhận của JLL, tính riêng các thương vụ được công bố, tổng giá trị M&A bất động sản năm 2025 đạt khoảng 2,5 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, lĩnh vực nhà ở chiếm hơn 70% tổng giá trị giao dịch.

Bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, nhận định mức tăng trưởng hai chữ số của cả năm cho thấy khả năng chống chịu đáng kể của khu vực trong bối cảnh môi trường đầu tư toàn cầu còn nhiều thách thức. Riêng với Việt Nam, chính sách cho phép chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang phát triển dự án nhà ở thương mại từ tháng 4/2025, cùng với việc cải thiện hạ tầng kết nối và các cải cách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đã tạo động lực mạnh cho hoạt động M&A trong bối cảnh quỹ đất sạch ngày càng hạn chế.

Triển vọng năm 2026 được đánh giá tích cực nhưng thận trọng. Khảo sát nhà đầu tư khu vực của CBRE cho thấy 57% nhà đầu tư có kế hoạch mở rộng danh mục trong năm nay, phản ánh tâm lý chuyển từ phòng thủ sang tìm kiếm tăng trưởng. Văn phòng trở lại vị trí phân khúc được quan tâm nhiều nhất, trong khi logistics và trung tâm dữ liệu tiếp tục thu hút vốn nhờ thương mại điện tử và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Ông Greg Hyland, Trưởng bộ phận Thị trường Vốn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của CBRE, nhận định năm 2026 đánh dấu giai đoạn tăng trưởng rõ nét hơn khi nhà đầu tư bắt đầu quay lại với các tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị thay vì chỉ tập trung bảo toàn vốn.

Tuy vậy, chuyên gia cũng lưu ý thị trường sẽ phân hóa mạnh hơn giữa các quốc gia và loại tài sản, buộc nhà đầu tư phải chọn lọc kỹ lưỡng và ưu tiên tài sản có chất lượng vận hành tốt, khả năng tạo dòng tiền ổn định.

Bên cạnh đó, các hãng tư vấn có chung quan điểm rằng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là chất xúc tác quan trọng với dòng vốn đầu tư, thông qua nhu cầu gia tăng với trung tâm dữ liệu và hạ tầng số. Trong bối cảnh kinh tế khu vực được kỳ vọng tăng trưởng tích cực hơn và lạm phát hạ nhiệt, bất động sản thương mại châu Á – Thái Bình Dương được đánh giá bước vào giai đoạn "lạc quan trong thận trọng", với động lực đến từ nhu cầu thuê ổn định và chiến lược phân bổ vốn ngày càng linh hoạt của nhà đầu tư.

