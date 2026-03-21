Volvo XC90 facelift ra mắt Việt Nam, giá 3,289 tỷ đồng

Volvo XC90 facelift ra mắt tại Việt Nam với động cơ 2 lít kết hợp hệ thống mild-hybrid, tinh chỉnh nhẹ thiết kế và nâng cấp trang bị.

Ngày 20/3, Volvo Việt Nam ra mắt XC90 bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), nhập khẩu nguyên chiếc, với giá 3,289 tỷ đồng. Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn được phân phối với cấu hình Ultra B5, sử dụng động cơ xăng 2 lít kết hợp hệ thống mild-hybrid. So với phiên bản T6 2 lít ra mắt vào 2019 và bản plug-in hybrid T8 Recharge ra mắt vào 2020, cấu hình mới có công suất thấp hơn, nhưng giá bán dễ tiếp cận hơn.

Ở ngoại thất, XC90 không thay đổi quá nhiều so với thế hệ trước, được tinh chỉnh theo hướng hiện đại, nhưng vẫn giữ nhận diện đặc trưng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế mới dạng nan chéo, logo đặt lại vị trí trung tâm. Cụm đèn LED "búa Thor" đặc trưng được thay đổi kiểu chiếu sáng, tích hợp công nghệ Matrix LED giúp tăng khả năng quan sát và hạn chế chói mắt xe đối diện. Phía sau, đèn hậu được làm mới theo phong cách hiện đại hơn.

Khoang nội thất của XC90 được nâng cấp theo hướng tối giản và thân thiện môi trường. Táp-lô và tapi cửa sử dụng vật liệu mới, kết hợp các chi tiết trang trí mạ chrome chạy liền mạch, tạo cảm giác liền khối. Thiết kế tổng thể vẫn theo phong cách Bắc Âu đặc trưng, tập trung vào sự tinh giản và tính thực dụng.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước 11,2 inch với giao diện mới, đi kèm hệ điều hành nâng cấp. Các chi tiết như cửa gió điều hòa, cụm điều khiển và khu vực trung tâm được bố trí lại nhằm tăng tính trực quan khi sử dụng. Một số tiện ích đáng chú ý gồm giá để cốc dạng 2+1 ẩn dưới nắp trượt, khay sạc không dây, cần số pha lê Orrefors, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 19 loa, điều hòa tự động 4 vùng, ghế da Nappa có thông gió. Volvo cũng tăng cường vật liệu cách âm cho XC90 nhằm cải thiện độ yên tĩnh trong khoang lái.

Về vận hành, XC90 phiên bản 2026 sử dụng động cơ xăng 2 lít kết hợp hệ thống mild-hybrid, cho mức công suất 250 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm. Mức công suất này thấp hơn so với phiên bản trước, sử dụng động cơ T6 dung tích 2 lít, kết hợp cả hai công nghệ siêu nạp và tăng áp, cho công suất 320 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Xe tiếp tục trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), kết hợp hộp số tự động 8 cấp, đi kèm hệ thống treo cải tiến với công nghệ giảm chấn thích ứng, giúp tăng độ êm ái khi di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Về an toàn, XC90 vẫn được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ lái nâng cao, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động, camera 360 độ, tính năng hỗ trợ lái bán tự động.

XC90 Ultra B5 2026 được bán ra với một phiên bản duy nhất, giá 3,289 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn hàng trăm triệu đến một tỷ đồng so với mẫu XC90 trước đó (4-4,37 tỷ đồng), nhưng đổi lại là mức công suất thấp hơn. Mức giá mới của XC90 thấp hơn nhiều so với các mẫu SUV cao cấp 3 hàng ghế tại thị trường VIệt Nam như Lexus RX (3,43 tỷ đồng), Audi Q7 (3,7 tỷ đồng), Mercedes GLE 450 (4,5 tỷ đồng), BMW X5 (4,6 tỷ đồng).

Hồ Tân