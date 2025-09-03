Volvo XC70 2026 ra mắt thế giới, giá từ 41.900 USD

Mẫu xe gầm cao trang bị hệ truyền động PHEV, phạm vi hoạt động thuần điện 212 km, hai phiên bản, giá cao nhất 46.100 USD.

Thương hiệu ôtô Thụy Điển Volvo mở bán XC70 thế hệ mới đầu tiên cho thị trường Trung Quốc. XC70 2026 là sản phẩm hồi sinh sau khi ngừng sản xuất từ năm 2016. Xe phát triển dựa trên nền tảng SMA (Scalable Modular Architecture - kiến trúc mô-đun mở rộng) mới của hãng.

XC70 2026 cung cấp hai phiên bản, gồm 2WD Long Range giá 41.900 USD và 4WD Ultra Long Range giá 46.100 USD. Khách hàng Trung Quốc có 7 lựa chọn màu ngoại thất.

Ngoại hình XC70 thừa hưởng nhiều từ XC90 mới và EX90 thế hệ mới. Điểm nhấn với đèn ban ngày "Búa Thor" đặc trưng Volvo tách biệt ở trên, trong khi đèn pha đặt thấp hơn. Lưới tản nhiệt mới với cửa chớp chủ động tối ưu hóa khí động học. Hình dáng XC70 không khác biệt với các mẫu SUV khác của Volvo. Cụm đèn hậu hình chữ C thẳng đứng kéo dài xuống cốp.

Nội thất cấu hình 5 chỗ và mang đậm phong cách Volvo, mang đến cảm giác êm dịu nhờ sử dụng chất liệu da và vải sáng màu. XC70 là mẫu xe đầu tiên của Volvo sử dụng màn hình cảm ứng định dạng ngang, kích thước 15,4 inch. Màn hình kỹ thuật số 12,3 inch sau vô-lăng. Tùy chọn màn hình kính lái HUD 92 inch.

XC70 định vị nằm giữa XC60 và XC90. Mẫu gầm cao thế hệ mới của Volvo trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) đang trở nên phổ biến ở Trung Quốc. PHEV trên XC70 2026 gồm máy xăng 1.5 tăng áp kết hợp ba môtơ điện. Trong đó, máy xăng có công suất 161 mã lực, mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Ba môtơ điện có công suất lần lượt là 80 mã lực, 143 mã lực và 209 mã lực.

Ngoài ra, hệ dẫn động 4 bánh 4WD còn lắp bộ pin 39,6 kWh của CATL với phạm vi hoạt động thuần điện 180 km và phạm vi hoạt động hybrid là 1.200 km. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,28 giây và mức tiêu thụ nhiên liệu 6,55 lít/100 km. Bản 2WD lắp gói pin 21,2 kWh với phạm vi hoạt động thuần điện 100 km.

Volvo trang bị cho XC70 2026 hệ thống hỗ trợ lái ADAS mới nhất và nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn.

Minh Vũ