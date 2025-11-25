Volvo XC60 2025 - xe sang sạc điện giá 2,75 tỷ đồng

Volvo XC60 2025 bán ra tại Việt Nam từ 19/11. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của sản phẩm bán chạy nhất thuộc Volvo trên toàn cầu.

Giống như thế hệ trước đó, XC60 cũng phân phối với hai lựa chọn động cơ là Mild-hybrid (MHEV) và Plug-in Hybrid (PHEV). Từ phiên bản này, Volvo đổi tên Recharge thành Plug-in Hybrid cho các biến thể hybrid sạc ngoài.