Volvo XC60 2025 - xe sang sạc điện giá 2,75 tỷ đồng

Volvo XC60 2025 bán ra tại Việt Nam từ 19/11. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của sản phẩm bán chạy nhất thuộc Volvo trên toàn cầu.
Giống như thế hệ trước đó, XC60 cũng phân phối với hai lựa chọn động cơ là Mild-hybrid (MHEV) và Plug-in Hybrid (PHEV). Từ phiên bản này, Volvo đổi tên Recharge thành Plug-in Hybrid cho các biến thể hybrid sạc ngoài.
Mẫu xe trong bài viết thuộc phiên bản cao cấp nhất - Plug-in Hybrid Ultra giá 2,75 tỷ đồng. Trong khi bản thấp hơn là Ultra giá 2,299 tỷ đồng. Tất cả xe đều nhập khẩu Malaysia.
Về mặt tổng thể, Volvo XC60 giữ nguyên thiết kế như đời trước. Thay đổi chủ yếu ở các chi tiết nhỏ được trau chuốt hơn nhưng vẫn dựa trên triết lý sang trọng trầm lặng (Quiet Luxury) của hãng xe Thụy Điển.
Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Volvo XC60 mới là mặt ca-lăng với các nan đan chéo mạ crôm. Đèn định vị được làm mỏng hơn nhưng sắc nét hơn đời cũ. Đèn pha vẫn là loại LED thông minh với tính năng tự động thích ứng, chống chói cho xe đối diện.
Thiết kế đèn hậu trên XC60 mới cũng được nâng cấp nhưng khó nhận ra hơn nếu không phải là những người hâm mộ Volvo. Hãng thay thế các chi tiết mạ crôm bên trong đèn bằng sắc đen nhằm tăng thêm chất cá tính trầm mặc cho chiếc xe.
Bộ vành 19 inch cũng được làm mới. Mẫu xe trong bài viết sở hữu màu ngoại thất Forest Lake – sắc xanh lục trầm có ánh nhũ ngọc lam, lấy cảm hứng từ những hồ nước và cánh rừng Bắc Âu. Đây là màu mới cho phiên bản XC60 2025.
Không giống như các đối thủ như Mercedes GLC, BMW X3 cùng theo đuổi phong cách thiết kế nội thất hiện đại và có phần bóng bẩy, mẫu xe Volvo chọn kiểu tiếp cận nhẹ nhàng hơn.
Volvo cho biết sử dụng nhiều biện pháp cách âm mới cho nội thất XC60 2025. Vận hành thực tế cho thấy, độ ồn từ mặt đường hay tiếng động cơ vọng vào khoang lái tốt hơn so với đời trước nhưng khác biệt là không quá nhiều.
Vô-lăng bọc da trên XC60 cũng phong cách đơn giản như đời trước. Phía sau là màn hình tốc độ 12,3 inch.
Thay đổi lớn nhất ở nội thất là màn hình giải trí trung tâm tăng kích thước lên 11,2 inch. Giao diện cũng được thiết kế lại với các thông số sắp đặt chủ yếu theo chiều dọc, dễ thao tác hơn.
Màn hình này sử dụng hệ điều hành Google Automotive Service (GAS) cùng nền tảng phần cứng mới với chip, Qualcomm Snapdragon Cockpit cho tốc độ xử lý nhanh hơn đời cũ.
Khoang lái Volvo XC60 2025 vẫn là những chi tiết kết hợp da, gỗ với sắc trầm, nền nã. Các trang bị tiêu chuẩn trên xe như hệ thống 15 loa (1410 W) của Bowers & Wilkins, điều hòa tự động hai vùng độc lập, lọc không khí và bụi mịn.
Ở bản PHEV, công suất kết hợp của động cơ 2.0 tăng áp và môtơ là 462 mã lực, mô-men xoắn 709 Nm. Những thông số lý thuyết này vượt trội hơn nhiều so với GLC, X3, các mẫu xe dùng máy MHEV. Đi cùng động cơ là hộp số 8 cấp tự động.
Chất vận hành của XC60 2025 vẫn như đời trước khi hướng đến kiểu lái nhẹ nhàng, không đặt nặng yếu tố tăng tốc thể thao. Những pha thốc ga mạnh cũng không khiến hành khách giật phăng vào lưng ghế dù là ở chế độ thuần điện Pure hay kết hợp (hybrid).
Volvo XC60 2025 dẫn động hai cầu. Tất cả ghế đều bọc da, riêng hàng ghế trước có chức năng thông hơi, làm mát.
Ở chế độ thuần điện, mẫu xe sang gầm cao cỡ nhỏ nhà Volvo lăn bánh khoảng 89 km. Xe có chức năng Hold nhằm giữ mức pin hiện có cho đến khi cần dùng, ví dụ khi lăn bánh trong phố. Người dùng có thể tùy chọn 5 chế độ lái khác nhau là Hybrid, Power, Pure, Off-road và Constant AWD.
Hệ thống an toàn tiếp tục là một điểm mạnh của XC60 2025 so với các đối thủ cùng phân khúc. Ngoài các công nghệ hỗ trợ lái như cảnh báo va chạm trước/sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ giữ làn, camera 360 độ, màn hình HUD..., xe còn có đệm nâng cho trẻ em ở hai ghế ngoài cùng (hàng sau).
Khoang hành lý khá rộng rãi, dung tích 468 lít trên XC60. Xe còn trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, điều khiển bằng cảm ứng.
Volvo XC60 2025 bản sạc ngoài PHEV là một lựa chọn khác biệt trong phân khúc bởi chưa có đối thủ nào mang cấu hình tương tự. Mercedes GLC, BMW X3, Audi Q5 đều chưa có lựa chọn hybrid sạc ngoài. Thiết kế ít bay bổng và triết lý ưu tiêu công nghệ an toàn giúp mẫu xe Volvo tiếp cận một nhóm khách hàng riêng. Trong khi các đối thủ như X3, GLC có lợi thế về độ phủ thương hiệu, phong cách trung tính hơn và nhanh cập nhật tiện nghi, trang bị.
Thành Nhạn