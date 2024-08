Volvo ưu đãi 486 triệu đồng cho XC90

Volvo XC90 Ultimate được hãng Thụy Điển áp dụng ưu đãi 486 triệu đồng trong tháng 8, chế độ bảo hành 5 năm không giới hạn km và 3 năm bảo dưỡng miễn phí.

Mức ưu đãi trên được Volvo áp dụng tại toàn bộ hệ thống showroom của hãng trên toàn quốc. Theo đó, phiên bản Ultimate cao cấp nhất của XC90 hưởng mức giảm 486 triệu đồng so với giá niêm yết, khách mua nhận thêm 3 năm bảo dưỡng miễn phí và chế độ bảo hành 5 năm không giới hạn số km.

XC90 Ultimate là dòng SUV đầu bảng của Volvo. Ảnh: Volvo Cars

Ngoài mức giảm cho mẫu SUV đầu bảng, các đại lý Volvo Cars cũng áp dụng ưu đãi dành cho các dòng xe V60 Cross Country, S90 LWB, XC90 T8 và XC60 B6, lần lượt giảm 538 triệu, 348 triệu, 372 triệu và 139 triệu đồng. Đây cũng là các dòng xe hưởng chính sách 3 năm bảo dưỡng miễn phí và bảo hành 5 năm không giới hạn số km.

XC90 là dòng xe mang về nhiều giải thưởng nhất cho Volvo Cars với hơn 240 giải toàn cầu. Trong 5 năm liên tiếp từ 2020-2024, XC90 luôn đạt chứng nhận Top Safety Pick+ từ Viện Bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ. Theo Volvo, giải thưởng "Xe cho gia đình" cần nhiều tiêu chí đánh giá hơn so với hạng mục khác, mẫu xe muốn chiến thắng phải đáp ứng hài hòa nhu cầu của tất cả thành viên trong gia đình, từ thiết kế đẹp, cảm giác lái, nhiều tiện nghi, không gian cho hành khách và hành lý, đặc biệt là tính năng an toàn tốt nhất để bảo vệ người ngồi.

"XC90 luôn là lựa chọn hàng đầu trong nhóm xe sang dành cho gia đình trong thời gian qua nhờ độ an toàn", đại diện Volvo Cars cho biết.

Thiết kế XC90 Ultimate mang đậm phong cách tối giản của Bắc Âu. Ảnh: Volvo Cars

Hãng này lý giải thêm, thép Boron sử dụng trên XC90 là loại thép chịu lực cường độ cao, bền và khó biến dạng khi xảy ra va chạm. Volvo đã sử dụng thép Boron để chế tạo khoảng 40% cấu trúc thân xe tập trung ở các vị trí quan trọng như cột A, B và các thanh gia cố để tối ưu độ an toàn. Khi xảy ra va chạm, khung xe sẽ như chiếc lồng hấp thụ lực để bảo vệ người ngồi bên trong.

Xe cũng trang bị hệ thống chống va đập cổ (WHIPS) với ghế có khả năng di chuyển phù hợp với chuyển động cơ thể người ngồi tại thời điểm va chạm. Đồng thời, đai an toàn sẽ siết chạy để hạn chế những va đập gây chấn thương. Theo hãng này, việc trang bị WHIPS đã giảm hơn 54% mức độ nghiêm trọng đối với các chấn thương nặng trong những vụ va chạm lớn, minh chứng phần nào qua việc chủ xe Volvo đã thoát ra ngoài an toàn trong vụ tai nạn liên hoàn ở cầu Phú Mỹ, TP HCM.

Các tiện nghi khác trên dòng SUV đầu bảng của Volvo gồm: ghế da Fine Nappa tích hợp sưởi và làm mát, lọc bụi mịn PM 2.5, ghế sau có phần đôn giúp trẻ em có tư thế phù hợp để thắt dây an toàn, dàn âm thanh Bower & Wilkins 19 loa...

Volvo XC90 tại Việt Nam có giá bán từ 4,65 tỷ đồng, đã bao gồm VAT.

Tuấn Vũ