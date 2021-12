Volvo trình diễn bộ sưu tập xe mới tại Việt Nam

11h00 Sự kiện The All-new Era Collection của Volvo Car Việt Nam khai mạc

Mở đầu chương trình, đại diện hãng giới thiệu sơ lược về bản sắc của thương hiệu Volvo, là hãng xe an toàn bậc nhất thế giới và triết lý thiết kế "Design Around You" – lấy con người làm trung tâm. Bà Ann Mawe, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam là khách mời mở màn cho chương trình.

Bà Ann Mawe, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam nói tại sự kiện. Ảnh: Thành Nhạn.

Sau đoạn video trình chiếu về thương hiệu, mẫu xe đầu tiên được giới thiệu là Volvo XC60 - SUV cỡ nhỏ đạt giải thưởng Xe thế giới của năm, cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes GLC, BMW X3 tại Việt Nam. Sẽ có ba phiên bản facelift của XC60 được bán ra trong nước. Bản Inscription và R-Design được nâng cấp động cơ B6. Phiên bản lần đầu được giới thiệu là XC60 T8 Recharge Inscription với công nghệ Plug-in Hybrid, có thể cắm sạc điện tại gia đình.

Ngoại thất XC60 mang những điểm nhấn của thương hiệu như đèn chiếu sáng LED tạo hình búa Thor, có khả năng điều hướng theo góc cua và tránh làm chói mặt xe ngược chiều. Mặt ca-lăng mạ crôm mới. Nắp sạc điện trên XC60 T8 Recharge Inscription đặt ở hông trái phía trước xe.

Volvo XC60 phiên bản mới tại lễ ra mắt. Ảnh: Thành Nhạn.

Khác biệt lớn nhất của phiên bản R-Design so với Inscription là vẻ ngoài thể thao và có phần "hiếu chiến" với gói R-Design. Tất cả các chi tiết như viền chân kính, mặt ca-lăng và hốc hút gió được sử dụng vật liệu crôm đen bóng. Nội thất mang phong cách thiết kế đậm chất Bắc Âu Scandinavian, phối trộn da Nappa. Dàn âm thanh Bowers & Wilkins và trang bị cần số pha lê Orrefors chế tác thủ công trên bản XC60 T8 & B6 Inscription.

Xe được trang bị Gói trang bị an toàn thông minh Intellisafe, có thêm tính năng liên lạc khẩn cấp, có thể kết nối đến hãng hoặc cơ quan chức năng (113) với nút bấm trên trần xe.

Volvo XC60 Recharge. Ảnh: Thành Nhạn.

Volvo XC60 Recharge trang bị khối động cơ Plug-in Hybrid sản sinh công suất lên tới 407 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,3 giây. Hãng cung cấp 6 chế độ lái gồm: Hybrid, Pure, Off-road, Constant AWD, Power, Individual. Phiên bản XC60 B6 Inscription và R-Design cùng sử dụng động cơ B6 với công nghệ Mild Hybrid, cụm pin 48 Volt ở cốp sau bổ trợ cho động cơ 2.0 lít tăng áp và siêu nạp.

Công nghệ KERS hoàn toàn mới được trang bị trên tất cả phiên bản XC60, giúp xe có thể tái tạo lại năng lượng cho xe khi người lái đạp phanh.

