Volvo triệu hồi hơn 2,1 triệu xe lỗi dây an toàn

Hãng xe Thụy Điển phải gọi về sửa chữa lượng lớn xe bị lỗi dây an toàn ở ghế trước.

Dây thép có nhiệm vụ nối đai an toàn với xe có thể bị gãy, nguy cơ giảm khả năng giữ người sử dụng ở đúng vị trí trên ghế trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Theo Consumer Reports, lệnh triệu hồi ảnh hưởng hơn 307.600 xe tại Mỹ. Danh sách gồm các mẫu S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 và S80L sản xuất trong thời gian 2006-2019.

XC60 đời cũ (2009-2016) trong diện triệu hồi.

Volvo cho biết không ghi nhận tai nạn hay thương vong liên quan tới lỗi này. Hãng sẽ thông báo tới các chủ xe qua thư điện tử, hướng dẫn mang xe tới các đại lý để thay thế linh kiện bị lỗi.

Ở Việt Nam có khoảng 20 xe XC60 đời đầu trong diện ảnh hưởng. Đây là những xe không phải do Volvo Việt Nam phân phối, tuy vậy đơn vị này vẫn hỗ trợ khách hàng triệu hồi và sửa chữa. XC60 thế hệ thứ hai với thiết kế mới không nằm trong diện triệu hồi.

Volvo là hãng xe đã sáng chế ra dây đai an toàn ba điểm và bắt đầu áp dụng trên ôtô vào năm 1959. Không chỉ cứu sống cả triệu người, dây an toàn ba điểm còn là sáng kiến quan trọng nhất của Volvo và gần như là quan trọng nhất trong lịch sử ngành an toàn giao thông.

Vào giai đoạn đầu, đó là thứ thiết bị tùy chọn trên mỗi chiếc ôtô được bán ra trên nước Mỹ, nhưng không phải ai cũng tin tưởng. Còn giờ đây, hệ thống dây an toàn ba điểm của nhà thiết kế Nils Bohlin người Thụy Điển vẫn được sử dụng trên gần như tất cả mọi loại xe hiện đại.

Volvo cho biết, đợt triệu hồi lần này lớn chưa từng có đối với họ, và "là một đợt triệu hồi an toàn mang tính ngăn ngừa, nhằm tránh những rắc rối trong tương lai".

Mỹ Anh (Theo Fox Business)