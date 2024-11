Volvo tổ chức chuỗi sự kiện ra mắt mẫu xe điện đầu tiên

Hà NộiVolvo chọn EC 40 là mẫu thuần điện đầu tiên chào khách Việt, sau nhiều năm hoàn thiện dải sản phẩm plug-in hybrid tại Việt Nam, ra mắt ngày 15/11.

Mẫu xe thuần điện đầu tiên của Volvo tại Việt Nam sẽ ra mắt trong sự kiện "Recharge to shine – Tái tạo năng lượng để tỏa sáng", diễn ra từ 15-17/11 tại Trung tâm thương mại Tasco Mall, Long Biên.

Phối cảnh sự kiện của Volvo tại Hà Nội. Ảnh: Volvo Car Việt Nam

Sau lễ ra mắt xe tối 15/11, hai ngày tiếp theo, Volvo Car Việt Nam chào đón công chúng trong không gian rộng 1.600 m2, gồm khu vực trưng bày ngoài trời, khán phòng nghệ thuật, các nội dung tương tác và trải nghiệm. Sự kiện trưng bày di sản của hãng này về công nghệ an toàn, bền vững và bộ sưu tập xe plug-in hybrid. Tâm điểm là lễ ra mắt EC 40– mẫu xe điện đầu tiên Volvo bán ở Việt Nam, kết hợp buổi trình diễn nhạc cổ điển, công nghệ hình ảnh tạo sinh Generative Art để tái hiện hành trình của âm thanh mang tên "Re.imagine", với chủ đề kết nối con người, thiên nhiên và công nghệ.

Hãng lý giải Re.imagine là dự án hòa nhạc cổ điển, kết hợp công nghệ hình ảnh tiên tiến nhằm tái định nghĩa nghệ thuật này trong không gian hiện đại. Trong buổi trình diễn, khán giả hứa hẹn sẽ trải nghiệm những giai điệu cổ điển với đa giác quan, từng nốt nhạc sẽ được AI và công nghệ tạo sinh diễn họa thông qua màn hình lớn.

"Công nghệ tiên tiến được ứng dụng nhằm tôn vinh nghệ sĩ biểu diễn và người trải nghiệm. Sự kết hợp này khẳng định vị thế của Volvo về công nghệ, trải nghiệm con người, chia sẻ tầm nhìn về tương lai phát triển bền vững cùng thiên nhiên", đại diện hãng nói.

Chuỗi sự kiện Recharge to Shine diễn ra vào 16-17/11/2024. Ảnh: Volvo Cars

Volvo Car Việt Nam cũng mang đến những ưu đãi dành riêng cho khách tham dự, nhận phần quà và check in tại sự kiện Recharge to Shine.

Đại diện Volvo Car Việt Nam tiết lộ, mẫu crossover điện EC 40 thuộc phân khúc C, mang thiết kế đậm chất Scandinavia của thương hiệu, là sản phẩm giúp hãng định hình tương lai bền vững, không phát thải và an toàn. Mẫu xe thuần điện đầu tiên của Volvo trước đây có tên C 40, nhưng từ năm 2025, hãng đổi thành EC 40. Ở thị trường quốc tế, EC40 có nhiều nét tương đồng với bản chạy xăng XC40 vì chung nền tảng.

Sự kiện Recharge to Shine của Volvo diễn ra trong không gian rộng 1.600 m2. Ảnh: Volvo Car Việt Nam

Volvo EC 40 gồm hai môtơ điện đặt trên mỗi trục, tổng công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 660 Nm. Cung cấp sức mạnh cho động cơ là gói pin lithium-ion dung lượng 78 kWh với phạm vi hoạt động 420 km theo tiêu chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc AC hoặc sạc nhanh DC. Tại Việt Nam, Volvo là một trong những hãng xe sang đi đầu trong quá trình điện hóa sản phẩm, nhanh chóng giới thiệu toàn bộ dải sản phẩm plug-in hybrid ở thị trường trong nước.

Hãng Thụy Điển đã có những "bước đệm" để người dùng chuyển dần từ xe xăng sang loại hybrid, và hiện là xe thuần điện.

Tuấn Vũ