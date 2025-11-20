Volvo S90 và XC60 bản nâng cấp 2025 ra mắt Việt Nam

Bản nâng cấp giữa chu kỳ của S90 và XC60 tinh chỉnh thiết kế nội, ngoại thất, giá bán khởi điểm gần 2,3 tỷ đồng.

Hôm 19/11, nhà phân phối Volvo tại Việt Nam giới thiệu S90 và XC60 mới với một số nâng cấp về thiết kế và tiện nghi. Xe vẫn nhập khẩu Malaysia như thế hệ trước.

Ở Volvo S90 2025, vẫn là phong cách sang trọng không phô trương như bản tiền nhiệm nhưng tổng thể xe trở nên trau chuốt hơn. Cá tính của mẫu xe Thụy Điển đối lập với Mercedess E-class mượt mà, hào nhoáng, BMW Series 5 sôi nổi, thể thao.

Thay đổi lớn nhất ở ngoại thất S90 là mặt ca-lăng thiết kế lại bằng các đường chéo dạng lưới mạ crôm. Đèn định vị ban ngày kiểu búa Thor được làm mỏng hơn trước.

Cản trước, sau của S90 mới cũng tinh chỉnh nhẹ so với đời trước. Đèn hậu chữ T mỏng nhưng sắc nét hơn. Xe trang bị la-zăng 20 inch, hệ thống treo khí nén thích ứng. Đây là một nâng cấp lớn so với thế hệ tiền nhiệm.

Nội thất Volvo S90 2025 vẫn giữ nét riêng khi các vật liệu gỗ, da với tông màu trầm, nền nã phủ đầy khoang lái. Điểm nhấn sang trọng đến từ các chi tiết chế tác thủ công như cần số pha lê, da vinyl trên táp-lô.

Màn hình giải trí trên S90 tăng kích thước từ 9,7 inch lên 11,2 inch. Volvo nói rằng, hiệu năng xử lý thông tin và đồ họa của màn hình này nhanh gấp nhiều lần so với trước đây nhờ nền tảng Snapdragon Cockpit thế hệ mới và hệ điều hành Google Automotive Service (GAS). Xe vẫn sử dụng hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins.

S90 2025 bán ra một phiên bản Plug-in Hybrid Ultra. Động cơ với cấu hình PHEV như đời trước, kết hợp máy xăng 2.0 và môtơ, sản sinh công suất 462 mã lực và mô-men xoắn cực đại 709 Nm. Đi cùng là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Ở chế độ thuần điện, S90 di chuyển tối đa 98 km.

Tương tự S90, dòng Volvo XC60 2025 cũng tinh chỉnh nhẹ ngoại thất, đặc biệt là mặt ca-lăng với các nan chéo mạ crôm. Đuôi xe gần như không thay đổi.

Nội thất của XC60 tương tự S90. Trong đó màn hình giải trí 11,2 inch là thay đổi đáng kể nhất, bên cạnh vật liệu mới cho các chi tiết mang phong cách sang trọng, nhẹ nhàng.

Mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ của Volvo vẫn cung cấp hai tùy chọn động cơ, gồm mild-hybrid (MHEV) cho bản Ultra và PHEV bản Plug-in Hybrid Ultra. Loại PHEV trên XC60 tương tự S90, pin cho quãng đường lăn bánh thuần điện 89 km.

Bản MHEV của XC60 mới vẫn lắp máy 2.0 tăng áp kèm bộ pin 48 V nhưng hiệu suất giảm đôi chút so với đời trước. Động cơ mới mang mã B5, cho công suất 249 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm. Máy B6 trước đó mạnh 320 mã lực, sức kéo 400 Nm.

Cả S90 và XC60 mới vẫn là những mẫu xe thuộc hàng phong phú nhất phân khúc về công nghệ an toàn. Trên xe là các công nghệ như hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo va chạm phía sau, camera toàn cảnh...

Volvo S90 cạnh tranh các đối thủ như Mercedes E-class (2,449-3,209 tỷ đồng), BMW Series 5 (2,589-3,099 tỷ đồng). Còn XC60 là lựa chọn khác bên cạnh các dòng như Mercedes GLC (2,299-2,799 tỷ đồng), BMW X3 (2,279-2,629 tỷ đồng). Tất cả các mẫu BMW, Mercedes này đều lắp ráp trong nước, còn Volvo S90 và XC60 nhập khẩu.

Bảng giá các mẫu xe Volvo như sau:

Mẫu xe Phiên bản Giá (tỷ đồng) S90 Plug-in Hybrid Ultra 2,75 XC60 Plug-in Hybrid Ultra 2,75 Ultra 2,299

Thành Nhạn