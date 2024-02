Volvo S90 - chiếc sedan vừa vặn cho nhiều nhu cầu

S90 cung cấp một hàng ghế sau cho ông chủ với tiện nghi phong phú, và động cơ mạnh mẽ đủ để thấy thích thú khi cầm lái.

Trong thế giới xe sang, sedan là hình ảnh tuyệt đối khi nhắc tới các mẫu ôtô dành cho ông chủ. Một chiếc sedan cỡ lớn với chiều dài tổng thể hơn 5.200 mm là lý tưởng cho chủ xe ở hàng ghế sau, nhưng lại không hề dễ chịu với người lái khi phải len lỏi giờ cao điểm sáng, chiều ở Hà Nội hay TP HCM.

Volvo S90 trên đường phố.

Thế nhưng hiện nay số người giàu ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa, đặc biệt lớp doanh nhân thành công nhờ công nghệ. Theo các hãng xe sang, với những khách hàng này, họ độc lập, năng động và tự chủ, nên muốn có một chiếc xe hài hòa hơn, vẫn đủ rộng rãi và tiện nghi ở hàng sau, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để mang tới cảm giác thích thú khi tự cầm lái những khi rảnh rỗi. Sedan cỡ trung hạng sang là câu trả lời cho những khách hàng này.

Ngay từ đầu, Volvo, hãng xe sang Thụy Điển nổi tiếng với triết lý an toàn, tập trung vào con người và môi trường sống đã không đi theo cách làm của các hãng xe sang khác. Volvo không có một mẫu sedan cỡ lớn "flagship" kiểu như Mercedes S-class hay Lexus LS, bởi trước đây theo hãng, những mẫu xe này thường đi cùng động cơ lớn V8, thậm chí V12, vốn không thân thiện với môi trường. Hãng chọn cách bền vững hơn, đó là S90, một chiếc sedan cỡ trung, nhưng tiện nghi, không gian và kích thước tiệm cận sedan cỡ lớn.

Ở thị trường Việt Nam, Volvo S90 có chiều dài tổng thể và trục cơ sở đều vượt trội các đối thủ. Cụ thể, chiều dài S90 là 5.090 mm, trong khi các đối thủ đều dưới 5.000 mm. Tương tự, trục cơ sở 3.061 mm cũng lớn hơn khá nhiều mức loanh quanh 2.900 tới gần 3.000 mm của phân khúc này. Kiểu phom ngoại cỡ này giúp S90 có không gian rộng rãi hơn cỡ trung truyền thống, đồng thời không quá dài để ảnh hưởng việc lái như sedan cỡ lớn.

Không gian hàng ghế thứ 2 trên Volvo S90.

Ngồi ở hàng ghế thứ hai của S90, một người to cao tầm vóc trên 1,8 m cũng vẫn thoải mái, bởi khoảng để chân tới lưng ghế trước là mênh mông. Điểm đặc biệt của S90 trong nội thất đó là ngay cả khi bỏ hết tất cả mọi tiện nghi, tính năng giải trí, công nghệ hỗ trợ thư giãn thì ai đó đã bước vào cũng khó lòng rời đi, bí quyết nằm ở bộ ghế.

Volvo là hãng hiếm hoi đầu tư lớn vào nghiên cứu ghế công thái học và thực sự thành công với triết lý đó. Thông thường, để ông chủ ngồi thoải mái, ghế tài xế thường không ôm, ngược lại, một chiếc ghế tài xế thể thao thì hàng thứ hai lại không tối ưu cho hành khách. Volvo khéo léo kết hợp vừa vặn cả hai. Dù nghiên cứu tại Thụy Điển nhưng phom ghế vừa vặn cho cả bản lưng của người Việt. Khi đặt người xuống ghế, các cấu phần dưới mông, sau lưng, hai vai, hai bên sườn ôm vừa vặn, mềm và đủ bám với da fine nappa.

Một chiếc ghế thể hiện được giá trị là khi sau 100 km lái xe liên tục, tài xế bước ra mà không cần chống hai tay sau thắt lưng rồi vặn người trái, phải. Ghế Volvo làm được điều đó. Không ít tài xế thoát vị đĩa đệm bởi ghế xe không có đệm vừa vặn vào thắt lưng. Ghế trên S90 và những chiếc Volvo khác có khả năng hỗ trợ cột sống, giảm áp lực khiến gù lưng và căng vai. Cũng bởi vậy, tựa đầu được cố định ở vị trí mà các kỹ sư tính toán an toàn nhất cho đốt sống cổ nếu xảy ra tai nạn, không thể tự chỉnh như nhiều dòng xe sang khác. Trên Volvo luôn có những thứ không chiều khách hàng, để đảm bảo an toàn khi có xảy ra va chạm như hàng ghế sau, vô-lăng luôn chỉnh cơ. Nếu chỉnh điện, ghế hoặc vô-lăng có thể bị kẹt, ngăn người bên trong thoát ra, hoặc người bên ngoài tiếp cận để ứng cứu.

Nhưng một chiếc ghế tốt không có nghĩa bỏ qua những tiện ích khác. Ngược lại, S90 là chiếc xe được được ưu ái bậc nhất cho hàng ghế sau trong phân khúc. Cả 4 ghế trên xe đều có thông gió lưng và sưởi, điều hòa 4 vùng độc lập cho từng người, rèm che nắng điều chỉnh điện, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 19 loa công suất 1.400 W với loa trung tâm đặt chính giữa táp-lô, hơi nghiêng 0,6 độ về phía tài xế. Dàn loa hi-end của thương hiệu loa Anh quốc phù hợp cho cả những dòng nhạc thính phòng và nhạc điện tử. Một số chuyên gia âm thanh tại Việt Nam cho biết cách bố trí vật liệu trong khoang nội thất để tạo ra không gian âm thanh vòm trên S90 hay XC90 là việc đòi hỏi yêu cầu rất khắt khe.

Thiết kế nội thất Volvo S90.

Khi đã có một bộ ghế tốt, nhạc hay, điều còn lại là chiếc xe đưa ông chủ đi bằng cách nào đó phải nhanh, nhưng không khó chịu. Một chiếc xe dẫn động cầu trước sẽ khiến người trên xe có cảm giác bị kéo đi khi tăng tốc, và cầu sau ngược lại cho cảm giác bị đẩy, thúc vào lưng. Volvo xử lý việc này bằng cách trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) duy nhất trong phân khúc. Nhờ đó, tài xế dí sâu chân ga, ông chủ phía sau vẫn có thể lim dim mắt chìm trong bản nhạc yêu thích.

AWD sẽ là không đủ để chiếc xe thể hiện mình nếu không đi cùng khối động cơ đủ mạnh. S90 trang bị cỗ máy hybrid mã B6 với máy xăng là loại 2.0 kết hợp supercharge và turbocharge đặc trưng của hãng, kết hợp môtơ điện 48 V cho công nghệ Mild Hybrid (hybrid hạng nhẹ).

Công suất xe đạt 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Với những khách hàng xe sang đã dùng qua nhiều dòng xe, con số 300 mã lực là đủ để bảo chứng cho một chiếc xe mạnh mẽ, thừa lực cho giao thông công cộng. Đây cũng là mức công suất và mô-men xoắn cao nhất trong phân khúc, khi các đối thủ loanh quanh ngưỡng 250 mã lực và 370 Nm. Sự xuất hiện của môtơ điện bổ trở vào quá trình khởi động và tăng tốc càng giúp xe phóng đi mượt mà, và phần nào đó giảm tiêu thụ nhiên liệu, khí thải. Điện khí hóa là đích của Volvo, khi tất cả các dòng xe đang bán và sắp giới thiệu trong 2024 tại Việt Nam đều là hybrid hoặc thuần điện.

Sự kết hợp hài hòa giữa hàng ghế sau và sức mạnh vận hành của S90 không có nghĩa là thứ gì cũng ở trạng thái tuyệt đối. S90 sẽ không phải một chiếc xe lái thể thao cực đoan như BMW, không êm tới mức bồng bềnh như Lexus. Trên chiếc sedan Thụy Điển, người dùng sẽ cảm thấy sự vừa vặn và vừa đủ, như triết lý sống của người Bắc Âu, đó là chất lượng cao, nhưng không thừa thãi.

Cuối cùng, tất cả sức mạnh này sẽ trở thành vô nghĩa nếu không thể kiểm soát bằng những công nghệ an toàn. Và đây là lại giá trị cốt lõi của hãng. Không cần tới một trang A4 để điểm danh các công nghệ trên S90, bởi ngay cách hệ thống hỗ trợ can thiệp vào việc kiểm soát chiếc xe rất từ tốn đã chứng minh cho triết lý an toàn. Ví như gói Pilot Assist với một tính năng quen thuộc kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) sẽ đi kèm việc tăng, giảm tốc từ từ, không gắt gỏng và kèm đó là tự điều chỉnh xe luôn đi giữa làn.

Một ngày thấy chiếc S90 chạy với tốc độ tối đa 120 km/h trên cao tốc, phía sau là một phụ nữ đang trang điểm, thì trên ghế lái có thể là tài xế riêng, mà cũng có thể là một ông chồng. Vẻ ngoài và những gì hãng tích hợp trên chiếc sedan cỡ trung phản ánh đúng tính chất "quite luxury" (giàu có thầm lặng). Trên chiếc xe đó, không ai phải trốn tránh việc mình là tài xế, cũng không ai phải cố để chứng tỏ mình là chủ.

Trí Vũ

Ảnh: Minh Quân