Volvo đầu tư gần 38 triệu USD mở trung tâm phân phối tại Mỹ

Volvo Group đầu tư 37,7 triệu USD xây trung tâm phân phối khu vực tại Tacoma, nhằm tối ưu cung ứng phụ tùng cho hệ thống đại lý ở Tây Bắc Mỹ và miền Tây Canada.

Theo thông báo của Volvo Group, trung tâm này rộng khoảng 10.700 m2, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 20 lao động, phục vụ hệ thống đại lý của Volvo Trucks, Mack Trucks, Volvo Penta và Volvo Construction Equipment.

Trung tâm phân phối khu vực của Volvo Group tại Tacoma, Washington. Ảnh: Volvo Group

Ông Peter Andell, Phó chủ tịch phụ trách logistics dịch vụ thị trường của Volvo Group Bắc Mỹ, cho biết cơ sở mới sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng đáng kể năng lực phân phối phụ tùng, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao độ tin cậy trong giao hàng, đặc biệt với các đại lý ở khu vực xa xôi của miền Tây Canada.

Volvo Group đang cải tạo một tòa nhà hiện hữu để chuyển đổi thành trung tâm phân phối khu vực (RDC). Dự kiến, cơ sở này sẽ đi vào hoạt động trong quý I/2027 và trở thành trung tâm phân phối chính cho khoảng 240 đại lý. Khi vận hành, RDC có thể rút ngắn thời gian giao hàng cho các đơn hàng tồn kho trung bình từ một đến hai ngày, đồng thời xử lý hơn 500.000 dòng đơn hàng mỗi năm.

Kế hoạch đầu tư được công bố khoảng hai tháng sau khi tập đoàn điều chỉnh giảm dự báo doanh số xe tải tại thị trường Bắc Mỹ năm 2025 xuống còn 265.000 xe, thấp hơn 10.000 xe so với ước tính trước đó. Doanh nghiệp cho biết đang đối mặt với nhiều thách thức tại một trong những thị trường lớn nhất, trong bối cảnh căng thẳng thương mại và hoạt động vận tải hàng hóa chững lại.

Ngoài ra, kể từ ngày 1/11/2025, tập đoàn còn chịu tác động từ mức thuế 25% do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên các dòng xe tải hạng trung, hạng nặng nhập khẩu cùng các linh kiện liên quan.

Volvo Group là tập đoàn công nghiệp toàn cầu có trụ sở tại Thụy Điển, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất xe tải hạng nặng, xe buýt, máy xây dựng, động cơ công nghiệp và giải pháp dịch vụ liên quan. Doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu lớn như Volvo Trucks, Mack Trucks, Volvo Construction Equipment và Volvo Penta. Doanh nghiệp hiện có mạng lưới sản xuất, phân phối và dịch vụ tại hơn 180 thị trường, với hệ thống đại lý và trung tâm logistics phủ rộng toàn cầu, tập trung vào các giải pháp vận tải bền vững và hiệu quả.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)