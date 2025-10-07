Volvo Car Saigon ra mắt showroom mới

Showroom mới của Volvo Car Saigon được đầu tư 1 triệu USD, nâng cấp theo chuẩn VRE (Volvo Retail Experience) toàn cầu với không gian nghệ thuật.

Sau thời gian nâng cấp, showroom Volvo Car Saigon mang đến trải nghiệm mới cho người yêu thương hiệu xe sang Thụy Điển, mang đến triết lý "thiết kế lấy con người làm trung tâm" và tinh thần sống Lagom (vừa đủ) của vùng Scandinavia.

Không gian mới tại Volvo Car Saigon. Ảnh: Volvo Car Saigon

Ánh sáng tại showroom này thiết kế vàng dịu, nội thất tối giản với các vật liệu tự nhiên như gỗ sồi, da cao cấp và hương thơm nhằm mang đến không khí thư thái. Không gian tại đây cũng tái hiện hơn 90 năm hình thành của thương hiệu, thông qua những thước phim, hình ảnh và hiện vật: dây đai an toàn 3 điểm, di chuyển bền vững và điện hóa, an toàn, chất lượng và thân thiện môi trường...

Điểm nhấn tại showroom là các dòng xe Volvo mới nhất đang kinh doanh tại Việt Nam: XC90 plug-in hybrid, XC60 B6, S90, XC40 hay dòng xe thuần điện EC40. Theo đại diện showroom, một trong những không gian được đầu tư nhất là khu vực giao xe, thiết kế riêng tư và sang trọng, ghi dấu khoảnh khắc khi khách hàng bắt đầu hành trình cùng chiếc Volvo của mình. "Buổi lễ bàn giao được cá nhân hóa trang trọng, biến việc nhận xe trở thành một kỷ niệm đáng nhớ", đại diện Volvo Car Saigon nói.

Khu vực trưng bày các dòng xe Volvo. Ảnh: Volvo Car Saigon

Khu vực Volvo’s Lifestyle (Phong cách sống) mang đến những bộ sưu tập phụ kiện thời trang, vật phẩm chính hãng: chiếc vali du lịch, túi golf, mô hình xe hơi, các sản phẩm da thuộc cao cấp... Đội ngũ nhân viên được hãng đào tạo theo chuẩn toàn cầu, tư vấn các dòng xe và cung cấp các dịch vụ cho khách hàng.

Trong dịp trở lại này, Volvo Car Saigon áp dụng các ưu đãi cho chủ xe Volvo ký hợp đồng và nhận xe, từ nay đến hết 31/10. Theo đó, khách mua xe sẽ nhận gói ưu đãi tài chính đến 350 triệu đồng, bảo hành tiêu chuẩn 5 năm và tặng gói cứu hộ toàn quốc VETC Roadside Assistance. Mức áp dụng tùy thuộc dòng xe và phiên bản.

Các sản phẩm tại khu vực Phong cách sống. Ảnh: Volvo Car Saigon

"Việc đầu tư hơn một triệu USD để nâng cấp showroom theo tiêu chuẩn VRE thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi với thị trường Việt Nam, mong muốn mang đến không gian nơi khách hàng có thể cảm nhận trọn vẹn tinh hoa của thương hiệu Volvo", ông Nguyễn Thanh Trọng, Tổng giám đốc Volvo Car Saigon nói. "Showroom là điểm đến của những người trân trọng sự an toàn, tinh tế và phong cách sống cân bằng".

Quang Anh