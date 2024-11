Volvo bán cổ phần ở Lynk & Co cho Zeekr

Trung QuốcVolvo thông báo bán 30% cổ phần tại Lynk & Co cho Zeekr - cùng thuộc Geely - với giá trị khoảng 5,4 tỷ nhân dân tệ.

Khoản thanh toán 5,4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 746 triệu USD) sẽ được thực hiện bằng tiền mặt, với 70% thanh toán ngay khi hoàn tất giao dịch và 30% còn lại cùng lãi suất trả sau một năm. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong quý I/2025.

Việc bán cổ phần diễn ra cùng với quá trình sáp nhập mà hãng mẹ Geely đang thực hiện với hai thương hiệu con là Lynk & Co và Zeekr trong mục tiêu tập trung hơn vào dòng xe điện hóa.

Cụ thể, Zeekr sẽ nắm giữ số cổ phần kiểm soát trong Lynk & Co, gồm 30% từ Volvo và 20% từ Geely.

Mẫu Lynk & Co 06 tại Trung Quốc. Ảnh: Lynk & Co

Trước đó, vào tháng 3/2010, Geely mua lại 100% cổ phần của Volvo với giá 1,8 tỷ USD, khi ấy là thương vụ đắt nhất mà một hãng xe Trung Quốc từng mua ở nước ngoài.

Với Lý Thư Phúc (Li Shufu), người sáng lập của Geely, Volvo vốn là thương hiệu xe yêu thích của ông. Vì vậy tỷ phú này không muốn nhãn xe Bắc Âu bị hủy hoại bởi định kiến ông chủ ở đất nước thuộc thế giới thứ ba (những nước kém, đang phát triển) lại sở hữu hãng xe ở lục địa phát triển nhất thế giới.

Sau 1,8 tỷ USD tiền mua sắm, Geely đổ tiếp 10 tỷ USD để tái thiết hãng xe Thụy Điển. Đặc biệt hơn, hãng Trung Quốc không lấy tiền về sau mỗi năm kinh doanh, mà để lại phần tiền đó nhằm tái đầu tư vào danh mục sản phẩm.

Ban đầu, cách mà hãng mẹ Trung Quốc để Volvo tự do phát triển chỉ có những thành viên của Geely, của Volvo cùng một số chuyên gia trong ngành biết. Sau này, người tiêu dùng cũng phần nào hiểu rõ sự tình, nhưng sự hoài nghi vẫn tồn tại, rằng "sự thuần khiết" của thương hiệu Bắc Âu liệu có bị pha tạp?

Lý Thư Phúc là một doanh nhân, bởi vậy việc mua lại Volvo không đơn thuần là bài toán đầu tư kiếm lời. Geely không can thiệp vào công việc của Volvo, nhưng có thể tận dụng công nghệ để làm lợi cho mình. Kết quả là Lynk & Co, hãng xe mới chính thức ra mắt ngày 20/2/2016. Từ 2017, Volvo Cars là cổ đông thiểu số của Lynk & Co.

Sau khi bán hết cổ phần, Volvo vẫn tiếp tục các hoạt động hợp tác với Lynk & Co ở những thị trường có lợi ích chiến lược cho cả hai. Hiện Volvo là thương hiệu đại chúng, niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq Stockholm với Geely giữ 78,7% cổ phần.

Trong quý III, Volvo báo cáo doanh thu đạt 8,5 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ 2023, và lợi nhuận ròng 400 triệu USD, tăng 35%.

Mỹ Anh (theo Yicai Global)