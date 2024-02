Volvo - an toàn trong tâm trí

Với hãng xe Thụy Điển, an toàn khi ngồi trên một chiếc xe không chỉ là tránh được tai nạn, mà còn là luôn cảm thấy yên tâm và tự do.

Trong bài giới thiệu kỷ nguyên mới về an toàn của Volvo hồi cuối 2022, CEO Jim Rowan nhấn mạnh hãng xe Thụy Điển hướng tới sứ mệnh mới trong an toàn xe hơi, đó là an toàn về thể chất, và an toàn trong tâm tưởng. Ông cho rằng, trạng thái tâm lý ảnh hưởng rất lớn tới việc lái xe mỗi ngày. Nếu một buổi sáng bạn thức dậy với sự phiền não, rủi ro lái xe có thể tăng.

Nhưng những áp lực đè nặng tâm lý luôn là một phần tất yếu không thể tránh khỏi trong cuộc sống.

Ông Jim Rowan, CEO Volvo Cars.

"Chúng ta lái xe cả tỷ giây trong cuộc đời, nhưng tai nạn có thể đến chỉ bởi một vài giây xao nhãng", vị CEO nhấn mạnh. Và khi đó, những công nghệ an toàn mới của Volvo làm việc, hướng tới việc không chỉ đọc môi trường bên ngoài xe, mà còn hiểu được trạng thái của tài xế, nhằm đưa ra những can thiệp kịp thời.

Bất kể người lái và những người thân yêu của họ đang buồn hay vui, hạnh phúc hay thất vọng, đều cần được cảm thấy an toàn khi lên xe. Và "muốn cảm thấy an toàn, bạn phải được an toàn. Bởi mục tiêu này, Volvo luôn cố gắng để trở thành người tiên phòng, đặt ra những tiêu chuẩn mới về an toàn cho chúng tôi và cho cả ngành công nghiệp ôtô", theo Jim Rowan.

Những cuộc thử nghiệm, những con số của các cơ quan độc lập đã chứng minh rằng an toàn là giá trị cốt lõi của Volvo trong suốt lịch sử hình thành của thương hiệu này, chứ không phải một bài tập marketing hay những quy định đơn thuần phải đạt được.

Euro NCAP là hệ thống đánh giá an toàn xe hơi uy tín nhất tại châu Âu, và khi tra cứu trên website của cơ quan này, hiếm có thương hiệu nào như Volvo khi tất cả các mẫu xe đều nhận điểm đánh giá 5 sao, ở tất cả các đời xe, trong lịch sử ghi nhận. Chuyện 5 sao an toàn với xe Volvo trên khắp thế giới như đã trở thành điều hiển nhiên ở ngành công nghiệp bốn bánh. Volvo là an toàn, an toàn là Volvo.

Kể từ khi ra đời năm 1927, hai nhà sáng lập của hãng xe Thụy Điển là Assar Gabrielsson và Gustaf Larson đã nói rằng: "Ôtô được lái bởi con người. Vì vậy, kim chỉ nam sau mọi thứ chúng tôi làm tại Volvo là an toàn, và điều đó phải được duy trì mãi". Họ muốn tạo ra những chiếc xe có thể chống chịu trên những con đường trơn ướt, đầy băng tuyết trắng trời của mùa đông khắc nghiệt ở xứ sở Bắc Âu. Bởi vậy mà những chiếc Volvo ra đời với tiêu chí luôn phải an toàn.

Dây đai an toàn ba điểm trên xe Volvo.

Ngày nay, nhiều người biết tới việc dây an toàn ba điểm được sử dụng đầu tiên bởi Volvo và sau đó chia sẻ rộng rãi cho các hãng xe khác, để thiết bị này trở thành thứ không thể thiếu trên ôtô. Nhưng ít người biết rằng, những phát minh công nghệ an toàn được Volvo thực hiện từ gần trăm năm trước. Một trong những tính năng an toàn quan trọng đầu tiên mà hãng áp dụng là lồng an toàn và kính chắn gió nhiều lớp.

Lồng an toàn ngày nay cũng được cả ngành ôtô áp dụng, đó là cách cấu tạo khung xe để phần đầu là nơi hấp thụ xung lực, nhưng khoang cabin phải chắc chắn như một chiếc lồng để bảo vệ người bên trong khỏi va đập. Các loại thép với độ cứng khác nhau, đặc biệt thép siêu cứng boron sẽ được sử dụng để đáp ứng mục đích của mỗi phần thân xe. Trong khi đó, kính nhiều lớp tránh vỡ thành mảnh, ảnh hưởng tới người trong xe khi xảy ra va chạm, đồng thời ngăn người bị văng ra ngoài.

Mẫu ghế trẻ em quay mặt về phía sau để bảo vệ phần đầu cổ, hay hệ thống bảo vệ tác động từ bên hông cũng là những phát minh điển hình của Volvo liên quan tới an toàn xe hơi. Ảnh: dealer.com

Chưa hết, nguyên mẫu ghế an toàn cho trẻ em quay mặt về phía sau để bảo vệ phần đầu cổ, hay hệ thống bảo vệ tác động từ bên hông cũng là những phát minh điển hình của Volvo liên quan tới an toàn xe hơi. Có thể nói, Volvo đang phát minh ra rất nhiều thứ cho cả ngành ôtô sử dụng. Chỉ riêng dây an toàn ba điểm, theo tính toán của Volvo, đã cứu sống hơn triệu người.

Để phục vụ cho sứ mệnh đó, không giống như những hãng xe khác, Volvo có những bộ phận làm công việc như trách nhiệm của cộng đồng hoặc các cơ quan chức năng. Đó là đội ngũ phân tích tai nạn giao thông hay đội phân tích biến đổi khí hậu, đều là những thứ liên quan tới an toàn - trực tiếp hoặc gián tiếp - an toàn trong một va chạm, hay an toàn cho cả môi trường sống.

Ở hãng xe Thụy Điển, một lượng không nhỏ xe sản xuất ra mỗi năm không phải để bán, mà để phá - theo đúng nghĩa đen. Hãng sẽ thử nghiệm đủ kiểu va đập, khoảng 400 chiếc mỗi năm, tức hơn một xe mỗi ngày, trong đó gây ấn tượng lớn nhất là việc thả những chiếc xe từ độ cao 30-40 m xuống đất. Muôn kiểu tai nạn có thể xảy ra trong đời sống và việc thử nghiệm thả xe là một trong những hoạt động để hướng tới mục tiêu không có ai chết hoặc bị thương nghiêm trọng khi đi xe Volvo.

Để tránh ai đó thiệt mạng, việc cứu hộ sau khi xảy ra tai nạn là một phần quan trọng không kém việc giảm thiểu va chạm. Bởi vậy, Volvo có cách thiết lập đôi khi khiến nhiều người đặt dấu hỏi, đó là "vì sao một chiếc xe sang lại có nhiều chi tiết chỉnh cơ?". Đó là bởi nếu phụ thuộc tất cả vào điện, thì khi mất điện, các cửa không thể mở, xe sẽ trở thành một không gian giữ kín những người trên xe, ngăn cách với lực lượng cứu hộ.

Đó là kết quả từ những thông tin mà đội ngũ nghiên cứu tai nạn thu thập được hàng năm, phân tích và đưa ra câu trả lời cho việc làm thế nào để thoát khỏi xe nhanh nhất. Vì vậy, dù trả rất nhiều tiền, khách hàng cũng không thể mua một chiếc Volvo có cửa hít bằng điện, không có tay nắm cửa thụt thò bằng điện hoặc hàng ghế sau chỉnh điện.

Theo hãng xe Bắc Âu, người ngồi ở ghế sau luôn tiếp nhận những tác động từ các vụ va chạm một cách thụ động, đồng nghĩa với việc nguy cơ họ bị mắc kẹt là rất cao. Vì thế hàng ghế này sẽ hoàn toàn chỉnh cơ, để nạn nhân hoặc người cứu hộ có thể thay đổi vị trí ghế để cứu người, mà không phụ thuộc việc xe mất điện hay không.

Khung xe Volvo XC90 với các vị trí màu đỏ trang bị thép siêu cường.

Một ví dụ khác, Volvo cũng như các nhà sản xuất luôn khuyến cáo người dùng phải chỉnh vị trí vô-lăng phù hợp trước khi di chuyển. Và với vô-lăng chỉnh cơ phải dùng lực nhiều, tài xế rất khó để vừa lái xe vừa chỉnh. Nhưng với vô-lăng chỉnh điện, việc này đơn giản hơn rất nhiều. Để chống tài xế chủ quan, chỉnh vô-lăng gây xao nhãng khi đang lái xe, Volvo chỉ làm vô-lăng chỉnh cơ, không chỉnh điện.

Với hãng xe Thụy Điển, yếu tố "điện" không bao giờ là cơ sở để cân nhắc cho một option hơn, kém giữa các phiên bản, hay giữa các sản phẩm, mà đó đơn thuần xuất phát từ sự kết hợp của việc thuận tiện khi lái xe và yếu tố giá trị cốt lõi của hãng - an toàn. Cũng bởi vì vậy, người dùng có thể lựa chọn chất liệu nội thất, hệ thống âm thanh, hàm lượng tiện nghi giải trí khác nhau cho các phiên bản của một dòng xe, nhưng sẽ không bao giờ phải cân nhắc về số lượng túi khí hay ADAS, vì phiên bản nào cũng có hàm lượng công nghệ an toàn như nhau. Theo Volvo Car Việt Nam cho biết, đã đi xe Volvo, dù phiên bản nào, khách phải được an toàn như nhau. Thực tế, ở thị trường Việt Nam, cấu hình phiên bản của từng dòng xe đều là loại cao cấp nhất của hãng.

Nhiều người dùng cho rằng, có thật nhiều công nghệ an toàn trên xe là lãng phí, vì có khi cả đời không bao giờ dùng tới. Nhưng với Asa Haglund, Giám đốc trung tâm an toàn của Volvo, thì đó chính là thế giới mà con người muốn vươn tới, khi an toàn là yếu tố không ai cần để tâm, vì những công nghệ trên xe, hay trong đời sống đã giúp sự an toàn diễn ra một cách tự nhiên nhất.

Để sự an toàn diễn ra trong cả đời người, Volvo không chỉ chú tâm tới chiếc xe, mà tới cả những khía cạnh khác về môi trường, vì theo hãng đó mới là an toàn bền vững. Volvo có một đội ngũ chuyên thu thập nước biển ở khắp nơi trên thế giới để nghiên cứu tác động môi trường. Hay như trong một video hãng làm để trả lời câu hỏi "bài kiểm tra an toàn nào tối ưu nhất", đáp án là "biến đổi khí hậu", chứ không phải đâm xe trực diện, hay thả rơi tự do.

CEO Jim Rowan cho biết, hãng luôn theo đuổi mục tiêu đặt ra từ 2007 rằng không có ai bị thương nặng hoặc nguy hiểm hơn trên một chiếc Volvo mới. "Khiến người dùng được an toàn, cảm thấy an toàn và luôn thư thái, là sứ mệnh của chúng tôi", vị CEO nhấn mạnh.

Trí Vũ

Ảnh: Volvo