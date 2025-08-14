Volkswagen Việt Nam khai trương đồng loạt 5 đại lý

Các đại lý mới của Volkswagen Việt Nam đặt tại TP HCM, Thanh Hóa, Đồng Nai, có đại lý theo tiêu chuẩn Urban Store mới nhất của hãng Đức trên toàn cầu.

Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến, Tổng giám đốc Volkswagen Việt Nam cho biết, hệ thống đại lý mở rộng giúp các dòng xe của hãng có thể tiếp cận gần hơn với người dùng, cũng là ưu tiên chiến lược của Volkswagen tại thị trường Việt Nam.

"Sự phát triển đồng bộ của hệ thống đại lý góp phần khẳng định cam kết lâu dài của hãng, đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng thị trường, khẳng định cam kết mang sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao đến gần hơn cho người dùng toàn quốc", ông Tiến nói.

Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến, Tổng giám đốc Volkswagen Việt Nam tại showroom mới khai trương. Ảnh: VWVN

Tại Việt Nam, Volkswagen tập trung đẩy mạnh các dòng SUV và MPV cao cấp, gồm các mẫu như: Viloran, Tiguan, Teramont Limited Edition, Teramont President, Teramont X, Golf và Touareg. Trong tương lai, hãng này dự kiến phân phối các dòng xe năng lượng mới (NEV) theo xu hướng phát triển chung trên toàn cầu.

5 đại lý Volkswagen mới đồng loạt khai trương đầu tháng 8, giúp hãng Đức có tổng cộng 20 đại lý trên toàn quốc sau khoảng 10 năm kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Trong đó, các đại lý Volkswagen An Phú, Golden và Khánh Hội tại TP HCM thiết kế theo tiêu chuẩn Urban Store.

Showroom Volkswagen An Phú khai trương hôm 8/8. Ảnh: VWVN

Cụ thể, với mô hình Urban Store, Volkswagen An Phú có xưởng dịch vụ theo chuẩn toàn cầu của hãng, đặt tại 507C Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, TP HCM. Showroom này có thể trưng bày 6 xe, gồm các dòng mới nhất của hãng. Phòng giao xe rộng 50 m2, khu vực lounge 60 m2 cho khách xem xe. Khu vực bảo dưỡng rộng 1.100 m2, được đầu tư các trang thiết bị hiện đại, nhập khẩu châu Âu.

Volkswagen Golden đặt tại 922 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP HCM, nơi tập trung mật độ dân cư cao. Showroom có thể trưng bày 5 mẫu xe, gồm khu vực cho dòng xe nổi bật. Phòng giao xe riêng rộng 50 m2, khu vực lounge 40 m2 với khu trưng bày phụ kiện, quà lưu niệm của Volkswagen. Hai khu vực Configuration có màn hình Digital trình chiếu sản phẩm, công nghệ.

Volkswagen Khánh Hội đặt tại 384 Hoàng Diệu, phường Khánh Hội, TP HCM sẽ chính thức hoạt động trong tháng 8, thiết kế theo chuẩn Volkswagen toàn cầu. Showroom này có thể trưng bày 5 dòng xe, có khu vực nổi bật cho dòng xe chủ đạo, kết hợp vách welcome mới của hãng. Phòng giao xe và khu vực lounge tại đây đều rộng 50 m2.

Volkswagen Thanh Hóa là đại lý đầu tiên ở khu vực này đáp ứng tiêu chuẩn 4S của hãng, đặt tại 89 đường Trịnh Kiểm, phường Quảng Phú, Thanh Hóa. Showroom có tổng diện tích 700 m2 trong giai đoạn một, dự kiến giai đoạn 2 sẽ là 4.000 m2 – hứa hẹn là đại lý có diện tích lớn nhất của hãng. Tại đây sẽ trưng bày đầy đủ các dòng xe Volkswagen đang kinh doanh tại Việt Nam, đi kèm xưởng dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu.

Volkswagen cũng khai trương đại lý 4S đầu tiên tại Đồng Nai, đặt tại 643 Xa Lộ Hà Nội, phường Long Bình. Đại lý này có thể trưng bày 6 dòng xe với diện tích 400 m2, xưởng dịch vụ rộng 500 m2 với các trang thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn của hãng Đức.

Nhân dịp khai trương, Volkswagen Việt Nam ra mắt thêm hai phiên bản cho Touareg là Highline và R-Line, giúp mẫu SUV này có 4 phiên bản tùy chọn. Touareg Highline có giá 3,099 tỷ đồng và R-Line có giá 3,399 tỷ đồng. Hai phiên bản tiêu chuẩn Elegance và Luxury có giá lần lượt 2,368 và 2,768 tỷ đồng.

Quang Anh