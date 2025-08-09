Volkswagen Touareg bản nâng cấp giá hơn 3 tỷ đồng tại Việt Nam

Touareg bổ sung hai lựa chọn mới Highline và R-Line với thiết kế thay đổi ở ngoại thất, trang bị phong phú hơn bản cũ, động cơ 2.0 tăng áp.

Ngày 8/8, Volkswagen Việt Nam khai trương ba đại lý mới tại TP HCM theo mô hình Urban Store đầu tiên ở châu Á. Trong sự kiện, hãng Đức ra mắt bản nâng cấp giữa chu kỳ mẫu SUV Touareg. Hai bản mới gồm Highline giá 3,099 tỷ và R-Line giá 3,399 tỷ đồng, nâng tổng số phiên bản của dòng này lên 4.

Hai bản mới của Volkswagen Touareg 2025 có ngoại hình khác biệt nhẹ so với các bản Elegance và Luxury đã bán trước đó. Điểm thay đổi lớn nhất là thiết kế đèn pha với ba thấu kính tách riêng kèm đèn định vị. Đèn hậu của xe cũng thay đổi kèm dải LED vắt ngang, xu hướng thịnh hành trên thị trường ôtô hiện nay.

Nội thất của Touareg mới không có nhiều thay đổi về mặt thị giác khi hãng giữ nguyên cách sắp xếp các chi tiết. Điểm nhấn là số lượng tiện nghi tăng.

Trên bản Highline, ngoài các trang bị như bản Luxury, xe còn có đèn pha ma trận với các tính năng thông minh, chào mừng, chờ dẫn đường, logo Volkswagen phát sáng màu đỏ. Bên cạnh đó, hàng ghế trước chỉnh điện 18 hướng, nhớ 3 vị trí, la-zăng 20 inch kiểu mới, ghế bọc da Vienna.

Đắt nhất trong số các biến thể là bản R-Line với một số tinh chỉnh ở ngoại thất mang phong cách nam tính, thể thao hơn. Xe có lưới tản nhiệt sơn đen, lẫy sang số trên vô-lăng, hệ thống âm thanh cao cấp Dynaudio 13 loa, ghế da Varenna, cửa hít. Riêng ghế trước có vân carbon trang trí, la-zăng 20 inch màu xám.

Không có thay đổi nào về động cơ trên hai bản mới của Touareg. Xe vẫn lắp máy 2.0 tăng áp công suất 251 mã lực tại 5.000-6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 370 Nm tại 1.600- 4.500 vòng/phút.

Hộp số trên xe loại tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có 7 chế độ lái: Eco (tiết kiệm), Comfort (thoải mái), Normal (thông thường), Sport (thể thao), Offroad (địa hình xấu), Snow (tuyết), Custom (tùy chỉnh).

VW Touareg sử dụng vi sai trung tâm kiểm soát trượt tự động để phân phối lực truyền. Vi sai của xe có khả năng phân phối tối đa 70% lực kéo lên trục trước, với trục sau là 80%.

Giá 2,368-3,399 tỷ đồng của Volkswagen Touareg là lựa chọn thấp cấp hơn những dòng xe sang trên thị trường mà hãng nhắm đến để cạnh tranh như BMW X5 giá từ 4,239 tỷ đồng, Mercedes GLE 4,409 tỷ đồng hay Volvo XC90 từ 3,89 tỷ đồng.

Xét về kích thước, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, Touareg nhỏ hơn Teramont. Nhưng theo giá bán, Teramont lại thấp hơn, ở mức 2,138 tỷ. Teramont với ưu điểm rộng rãi ở nội thất, hướng đến khách hàng gia đình. Còn Touareg chú trọng công nghệ cao để hướng tới cạnh tranh xe sang. Trải nghiệm lái của Touareg cũng thú vị hơn hẳn so với Teramont.

Volkswagen đang có những năm kinh doanh thành công nhất từ trước đến nay tại Việt Nam nhờ vào các sản phẩm gầm cao và mẫu MPV chủ lực doanh số - Viloran. Ngoài ba showroom với mô hình Urban Store mới tại TP HCM, hãng khai trương thêm hai showroom khác tại các tỉnh như Đồng Nai, Thanh Hóa. Nâng tổng số đại lý của hãng Đức lên 20 tính đến tháng 8.

Theo đại diện nhà phân phối Volkswagen, mô hình showroom Urban Store được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng Đức nhưng cho phép tích hợp nhiều chi tiết theo văn hóa địa phương. Điều này nhằm tạo sự gần gũi với khách hàng và tăng độ nhận diện của thương hiệu ở từng thị trường.

Thành Nhạn