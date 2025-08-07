Volkswagen sắp khai tử Touareg tại châu Âu

Mẫu SUV cỡ trung, cao cấp nhất của hãng dừng sản xuất vào năm 2026 và không có mẫu xe thay thế.

Theo Autocar - trang tin của Anh, hãng xe Đức Volkswagen lên kế hoạch dừng sản xuất mẫu xe chủ lực Touareg vào năm tới mà không có người kế nhiệm. Động thái này của Volkswagen cho thấy hãng xe Đức đang thay đổi để phù hợp với chiến lược của công ty nhằm tinh giản danh mục đầu tư và tập trung vào các hạng mục hoạt động hiệu quả.

Volkswagen Touareg bản Luxury ra mắt tại VMS 2022. Ảnh: Thành Nhạn

Touareg ra đời năm 2002 với mục đích nâng tầm thương hiệu cùng với mẫu sedan Phaeton đã dừng sản xuất. Thế hệ thứ hai của Touareg ra mắt năm 2010 và thế hệ thứ ba hiện tại trình làng năm 2018. Bản nâng cấp gần giữa vòng đời giới thiệu năm 2023. Nếu Touareg khai tử năm 2026 sẽ kết thúc vòng đời kéo dài 8 năm.

Bên cạnh đó, Touareg sử dụng chung nền tảng MLB EVo với Audi Q7, Q8, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga và Lamborghini Urus.

Việc Volkswagen rút khỏi phân khúc SUV cao cấp sẽ tạo cơ hội cho các thương hiệu hạng sang anh em như Audi hay Porsche. Trong khi đó, Volkswagen tập trung vào dòng xe bán chạy nhất của hãng như Tiguan.

Quyết định dừng sản xuất Touareg phản ánh những thay đổi của Volkswagen. Tayron định vị là lựa chọn thay thế giá rẻ hơn với sức hấp dẫn rộng rãi hơn và đang đảm nhiệm phần lớn vai trò của Touareg. Tayron bán ra nhiều thị trường quan trọng trên toàn cầu. Xe cung cấp lựa chọn cấu hình 2 hàng ghế hoặc 3 hàng ghế và đa dạng hệ truyền động hơn, từ xăng, mild-hybrid cho đến PHEV.

Cùng với Touareg, Volkswagen cũng quyết định loại bỏ ID.5 khỏi dòng xe điện của hãng. ID.5 ra mắt năm 2021 với tư cách là phiên bản thể thao hơn với phong cách coupe của ID.4. ID.5 chủ yếu nhắm đến thị trường Trung Quốc nhưng không đạt được thành công như mong đợi. Tại châu Âu, ID.5 cũng bị lu mờ bởi ID.4 thực dụng hơn. Việc dừng ID.5 theo kế hoạch từ năm 2027.

Tại thị trường Việt Nam, Volkswagen Touareg được phân phối chính hãng và bán ra hai phiên bản, gồm Elegance giá 2,699 tỷ đồng và Luxury giá 3,099 tỷ đồng.

Minh Vũ