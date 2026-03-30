Volkswagen ra mắt Teramont Pro giá từ 2,8 tỷ đồng

Mẫu xe gầm cao 7 chỗ mới trang bị ghế hạng thương gia, bổ sung công nghệ tiện ích và giải trí, bản cao nhất giá gần 2,9 tỷ đồng.

Thương hiệu xe Đức Volkswagen ra mắt Teramont Pro mới cho thị trường Việt Nam ngày 27/3. Đây là dòng SUV 7 chỗ cỡ lớn trang bị tiện nghi nhất phân khúc. Mẫu gầm cao mới bán ra hai phiên bản, gồm Teramont Pro giá 2,799 tỷ đồng và Teramont Pro Max giá 2,888 tỷ đồng. Xe nhập khẩu chính hãng từ Trung Quốc.

Teramont Pro sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.158 x 1.991 x 1.788 mm. So với các đối thủ ở phân khúc SUV cỡ E như Toyota Land Cruiser Prado (4.925 x 1.980 x 1.935 mm), Hyundai Palisade (4.995 x 1.975 x 1.785 mm), kích thước của mẫu xe Volkswagen vượt trội.

So với Teramont X, Teramont Pro dài hơn 241 mm, cao hơn 59 mm, còn chiều rộng tương đương. Mẫu X có cấu hình 5 chỗ, còn Pro 7 chỗ. So với Teramont, Teramont Pro nhỉnh hơn đôi chút ở tất cả các thông số.

Ngoài điểm tương đồng ở thiết kế đèn pha LED phân tầng, tạo hình Teramont Pro khác biệt hoàn toàn với bản X. Xe mang dáng dấp lực lưỡng, đậm chất SUV hơn và phần nào giống Teramont nhập Mỹ. Tay nắm cửa của xe thiết kế dạng ẩn, đèn hậu LED vắt ngang đuôi.

Khác biệt giữa hai bản Pro và Pro Max là một số chi tiết ở ngoại thất. Thiết kế la-zăng hai bản cũng khác, kích thước 20 inch trên bản Pro và 21 inch ở bản cao hơn. Nội thất cả hai bản tương đồng.

Cabin có thiết kế hiện đại, tinh giảm nút bấm và sử dụng màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn là nơi điều khiển hầu hết các chức năng trên xe. Điểm nhấn của Teramont Pro là hàng ghế trước tích hợp nhiều chức năng cho cả người lái và ghế phụ. Trong đó, ghế phụ phong cách thương gia mà hãng gọi là Queen Seat.

Ghế Queen Seat bọc da cao cấp, chỉnh điện 14 hướng, làm mát/sưởi, massage 8 chế độ, đệm đỡ chân, nhớ ba vị trí. Đây là trang bị duy nhất trong phân khúc dành cho ghế phụ. Hai hàng ghế sau có thể gập phẳng, hàng thứ ba gập điện.

Teramont Pro lắp động cơ 2.0 tăng áp, công suất 268 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG, dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion.

Mẫu xe Đức đi kèm hàng loạt tính năng hỗ trợ lái (ADAS) như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ và chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe, camera 360 độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo khi mở cửa. Xe trang bị 9 túi khí.

Trong dải sản phẩm Volkswagen, giá bán 2,799-2,888 tỷ đồng của Teramont Pro là lựa chọn lớn và cao cấp nhất xét riêng các mẫu xe có chung tên Teramont. Teramont X (1,998-2,168 tỷ đồng) 5 chỗ, phong cách coupe, hướng đến khách trẻ cá tính, chuộng thiết kế năng động và nhiều công nghệ. Trong khi Teramont (2,138 tỷ đồng) 7 chỗ tiếp cận nhóm gia đình, doanh nhân ưu tiên nội thất rộng rãi. Còn Teramont Pro như bản nâng cấp thiết kế và tiện nghi so với Teramont.

So với các đối thủ trong phân khúc như Land Cruiser Prado (3,46-3,48 tỷ đồng) hay Palisade (1,469-1,589 tỷ đồng), giá Volkswagen Teramont Pro ở khoảng giữa.

Minh Vũ