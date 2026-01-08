Volkswagen mang nút bấm vật lý trở lại ôtô

Hãng xe Đức bắt đầu lắng nghe khách hàng, đưa nút bấm vật lý lên mẫu xe mới nhất ID. Polo và những mẫu xe khác trong tương lai.

Volkswagen (VW) từng hứng chịu làn sóng chỉ trích khi ra mắt dòng xe điện ID. với thiết kế nội thất gần như loại bỏ hoàn toàn các nút bấm và núm xoay vật lý cho hệ thống thông tin giải trí. Đầu năm 2025, giám đốc thiết kế của VW, Andreas Mindt, thừa nhận các nút bấm cảm ứng là sai lầm. Ngay sau đó hãng cam kết đưa các nút bấm vật lý trở lại khoang lái trên các mẫu xe, mặc dù một số mẫu như Golf R vẫn sử dụng các nút cảm ứng lực để chuyển đổi chế độ lái.

Khách hàng tiếp tục phản đối các màn hình cảm ứng và nút điều khiển cảm ứng điện dung, do đó khoang lái mới của mẫu xe Volkswagen mới nhất là minh chứng cho thấy việc khách hàng lên tiếng mang lại hiệu quả. Hãng đã công bố một số hình ảnh về thiết kế nội thất của mẫu ID. Polo thế hệ tiếp theo, dự kiến ra mắt tại thị trường châu Âu đầu tiên.

Loạt nút bấm vật lý, từ trên vô-lăng, hệ thống điều khiển trung tâm, cánh cửa, ở mẫu xe điện ID. mới. Ảnh: Volskwagen

Polo là mẫu hatchback cỡ nhỏ nằm dưới phân khúc Golf và ID., và thế hệ mới sẽ có hệ truyền động hoàn toàn bằng điện. Qua những hình ảnh được công bố, có thể thấy VW đã giải quyết những phàn nàn của người dùng đối với các mẫu xe như ID.4, cụ thể là các nút điều khiển cảm ứng điện dung.

ID. Polo trang bị các nút bấm vật lý cho hệ thống điều hòa, bao gồm nút chỉnh nhiệt độ, sấy kính trước/sau, tốc độ quạt, tuần hoàn gió, điều hòa và đèn cảnh báo. Một số chức năng trên cũng được tích hợp vào dải điều khiển cố định ở phía dưới màn hình cảm ứng gần 13 inch. Ngoài ra, VW cũng đưa núm chỉnh âm lượng trở lại, đặt trên bệ trung tâm phía trước hộc để cốc, tích hợp các chức năng tua nhanh và tua chậm.

Giao diện màn hình của đồng hồ kỹ thuật số có thể chuyển sang phong cách đồng hồ analog cổ điển. Ảnh: Volkswagen

Vô-lăng trên ID. Polo mới sẽ trang bị các nút bấm vật lý, bao gồm 4 phím điều hướng dùng để điều khiển đồng hồ kỹ thuật số kích thước 10,25 inch. Hãng cho biết màn hình giờ đây hiển thị rõ nét hơn với menu gọn gàng, giúp việc thao tác khi lái xe trở nên đơn giản hơn. Đồng thời hệ thống giải trí mới nhất sẽ tích hợp tính năng Travel Assist thế hệ thứ ba, có thể nhận diện đèn đỏ và biển báo dừng.

Không chỉ lắng nghe phản hồi về các nút bấm, hãng xe Đức còn tiếp thu ý kiến về việc sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số theo cách thú vị hơn. Chỉ với một lần nhấn nút trên vô-lăng hoặc hệ thống giải trí, giao diện màn hình có thể chuyển sang phong cách đồng hồ analog cổ điển lấy cảm hứng từ chiếc Golf thế hệ đầu. Cách làm này gợi nhớ đến đồng hồ Fox Body trên Ford Mustang mới.

Minh Quân (theo CarBuzz)