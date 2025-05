Volkswagen dừng bán xe vì 'hàng ghế sau quá rộng'

MỹChiếc minivan điện từng được ca ngợi vì nội thất rộng rãi đối mặt đợt triệu hồi thứ hai và có lệnh dừng bán vì hàng ghế sau quá rộng.

Theo tài liệu nộp lên Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), Volkswagen đang triệu hồi 5.637 chiếc ID. Buzz vì vấn đề tuân thủ tiêu chuẩn an toàn liên bang. Cụ thể, hàng ghế thứ ba quá rộng để chỉ có hai dây an toàn - điều được nhà cung cấp chỉ ra cho Volkswagen. Kiểu thiết kế này không đạt tiêu chuẩn an toàn về bảo vệ người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm.

Trước đó, Volkswagen từng tự hào về không gian nội thất của ID. Buzz với việc tạo ra hàng ghế thứ ba rộng rãi. Cấu hình ghế tiêu chuẩn trên chiếc minivan điện là 2-3-2. Một băng ghế ba người được dành riêng cho hàng ghế thứ hai hoặc có thể thay thế bằng ghế thuyền trưởng. Hàng ghế thứ ba vẫn là băng ghế đôi bất kể phiên bản nào, và chỉ lắp hai dây an toàn dù có thể chứa ba người.

Hàng ghế thứ ba của ID. Buzz rất rộng nhưng chỉ có hai chỗ. Ảnh: Volkswagen

Thay vì lắp thêm dây an toàn thứ ba, hãng Đức sẽ yêu cầu các đại lý lắp "các bộ phận trang trí cố định không có đệm để hạn chế bề mặt ghế". Đây cũng là đợt dừng bán thứ hai trong tháng qua của ID. Buzz.

Số lượng xe bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi của ID.Buzz là 5.637 xe tại Mỹ và 771 xe tại Canada. Sản phẩm này được sản xuất tại Hanover, Đức, và trong thời gian 18/9/2024-11/2/2025.

Minivan điện phong cách hoài cổ ID. Buzz. Ảnh: Volkswagen

Theo Automotive News, chủ sở hữu xe sẽ nhận được thông báo chính thức vào ngày 20/6, trong khi lệnh ngừng bán đã được đưa ra đối với xe mới và xe đã qua sử dụng nằm trong kho.

Volkswagen ID. Buzz bán tại châu Âu trong năm 2022 và bán ở Mỹ trong 2024. Mẫu minivan thuần điện đánh dấu sự quay lại của dòng microbus sau 20 năm vắng bóng, với phong cách mới lạ. Hãng Đức kỳ vọng chiếc minivan phù hợp với khách hàng Bắc Mỹ, nơi xe càng lớn càng được ưa chuộng.

Mỹ Anh