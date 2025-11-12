Volkswagen bắt tay hãng Trung Quốc làm SUV điện mới

ID.UNYX 08 là xe đầu tiên sản xuất thông qua hợp tác với Xpeng, giúp hãng Đức giải quyết tình trạng khó khăn với các mẫu xe điện hiện nay.

Volkswagen An Huy, liên doanh Trung Quốc do hãng Đức nắm giữ phần lớn cổ phần, đã nộp đơn xin cấp phép cho mẫu xe SUV ID.UNYX 08, báo hiệu sự ra mắt của mẫu xe đầu tiên được sản xuất thông qua sự hợp tác giữa VW và Xpeng.

Theo đó, ID.UNYX 08 có tên trong danh mục xe mới đang chờ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) phê duyệt.

Mẫu xe này có thể được xem là phiên bản sản xuất của concept ID. EVO, kế thừa phần lớn ngôn ngữ thiết kế của mẫu xe ý tưởng. Phần đầu xe khép kín hoàn toàn, với đèn pha thanh mảnh, vuốt lên trên và logo VW đặt chính giữa. Cột A màu đen tạo hiệu ứng mui xe nổi, đồng thời trang bị giá để hành lý trên nóc và tay nắm cửa ẩn. Phần hông nổi bật với bộ vành 5 chấu và đường nét liền mạch.

Đèn hậu thanh mảnh và logo VW màu đỏ nổi bật. Các tính năng tùy chọn bao gồm vành xe lớn hơn, kẹp phanh màu và cửa sổ trời toàn cảnh.

ID. UNYX 08 có chiều dài 5.000 mm, rộng 1.954 mm và cao 1.672-1.688 mm, với chiều dài cơ sở 3.030 mm. Xe có 5 chỗ. Thiết kế buồng lái bao quanh với vật liệu nội thất thân thiện với môi trường và làn da. Một số giao diện mở rộng sinh thái bố trí khắp cabin.

ID. UNYX 08 sẽ có phiên bản một và hai môtơ. Phiên bản một môtơ sản sinh công suất 308 mã lực, trong khi thiết lập hai môtơ có môtơ trước và sau lần lượt là 187 mã lực và 308 mã lực. Cả hai phiên bản đều sử dụng bộ pin lithium-iron-phosphate (LFP) do CATL cung cấp, mặc dù dung lượng cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện của CLTC được công bố là hơn 700 km.

Chiếc SUV điện hỗ trợ lái xe tiên tiến cấp độ L2++. Hệ thống cũng cho phép cập nhật qua mạng (OTA) để liên tục cải tiến phần mềm. Ngoài ra, xe còn trang bị trợ lý AI hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn, giúp tăng cường tương tác.

ID. UNYX 08 gia nhập danh mục sản phẩm đang phát triển của Volkswagen An Huy, hiện bao gồm ID. UNYX 06 (một mẫu SUV cỡ nhỏ) sắp ra mắt và ID. UNYX 07 sedan. Mẫu xe mới này dường như nhắm đến phân khúc xe điện cỡ trung đến lớn và việc sản xuất dự kiến bắt đầu vào năm 2026.

VW đã mua 5% cổ phần của Xpeng vào năm 2023 để giúp hãng nhanh chóng đưa thêm nhiều xe điện ra thị trường. Chiếc 08 mới chia sẻ nền tảng 800 V với Xpeng G9. Nền tảng này có công suất sạc tối đa trên 300 kW, cho phép G9 sạc từ 10%-80% pin trong khoảng 20 phút.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh số xe điện của VW tại Trung Quốc giảm 34%, với chỉ 59.400 xe được giao so với 90.600 xe vào năm 2024. Những con số của năm 2024 cũng đã thể hiện sự sụt giảm. Mới chỉ năm 2023, VW vẫn là nhà sản xuất ôtô lớn nhất Trung Quốc về doanh số. Năm 2025 là năm thứ hai doanh số của hãng Đức sụt giảm, là lý do tại sao hãng đang chuyển hướng sang các liên doanh và đối tác Trung Quốc để cố gắng tung ra những mẫu xe mà người mua địa phương thực sự sẽ cân nhắc.

Hai mẫu concept khác được trưng bày trong năm nay tại Thượng Hải cũng sẽ được sản xuất. Mẫu lớn nhất là ID. Era từ liên doanh SAIC-Volkswagen, là một chiếc SUV cỡ lớn có khả năng mở rộng phạm vi hoạt động, có thể di chuyển 300 km ở chế độ chạy điện và hơn 1.000 km khi đổ đầy bình xăng. Mẫu concept ID. Aura là bản xem trước của một chiếc sedan, sẽ được sản xuất thông qua liên doanh FAW-Volkswagen. Đây là chiếc xe đầu tiên sử dụng nền tảng nhỏ gọn (CMP) mới của VW.

VW đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ cung cấp khoảng 30 mẫu xe điện tại Trung Quốc, và hầu hết trong số đó sẽ dành riêng cho thị trường này, nghĩa là được phát triển và chế tạo với sự hỗ trợ của các đối tác địa phương.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina, InsideEVs)