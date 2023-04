Vòi trứng giãn to do nhiễm khuẩn lậu

Hà NộiBệnh nhân nữ 21 tuổi, đến viện khám do đau bụng dữ dội, kinh nguyệt thất thường, siêu âm phát hiện hai vòi trứng giãn to như cốc nước, chứa đầy mủ.

Chia sẻ với bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người bệnh cho biết quan hệ tình dục từ năm 16 tuổi và thường xuyên đau bụng. Nghĩ đau bụng kinh, cô uống nhiều loại thuốc đông, tây y, thuốc bổ nhưng không cải thiện. Gần đây, đau dữ dội hơn, cô mới đến viện khám.

Ngày 1/4, bác sĩ Phan Chí Thành, Khoa Khám bệnh, cho biết hai vòi trứng của bệnh nhân giãn to như hai cái cốc nước, chứa đầy mủ bên trong. Đây là nguyên nhân đau bụng. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc bệnh lậu - vi khuẩn lây qua đường tình dục.

"Người bệnh quan hệ không an toàn, khiến vi khuẩn ngược dòng đi từ âm đạo lên tử cung, làm tổ và gây viêm nhiễm vòi trứng", bác sĩ nói.

Thông thường, trường hợp viêm nhiễm nặng, không đáp ứng kháng sinh, bệnh nhân phải cắt bỏ hai vòi trứng. Do người bệnh còn trẻ, bác sĩ kê kháng sinh điều trị dài ngày và hướng dẫn vệ sinh, tái khám định kỳ. Thi thoảng, người bệnh tái phát đau bụng do ổ viêm kích thước lớn lại nằm sâu trong ổ bụng.

Bác sĩ Thành thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Minh An

Bệnh lậu có tên khoa học là Neisseria gonorrhoeae, thuộc nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục do quan hệ không an toàn. Bạn tình nữ có vi khuẩn lậu trong âm đạo, cổ tử cung, miệng, họng, hậu môn, sẽ lây nhiễm cho người nam do sex không dùng biện pháp bảo hộ như bao cao su. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, phổ biến với nam nữ trong độ tuổi sinh sản.

Biểu hiện của bệnh lậu trong thời gian đầu không rõ ràng nên rất khó nhận biết. Sau vài ngày, người bệnh là nam có triệu chứng bất thường như dương vật bị chảy mủ, ngứa hậu môn và chảy máu, một số người bị tiêu chảy và đau khi đi vệ sinh. Khi nhiễm trùng lan sang các khu vực xung quanh như bìu và tinh hoàn, nam giới nguy cơ bị viêm mào tinh hoàn, dẫn đến vô sinh.

Phụ nữ mắc bệnh lậu không có triệu chứng rõ rệt như nam giới, dễ bị bỏ qua. Ở giai đoạn nặng, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như tiểu đau buốt, mủ màu xanh - vàng từ niệu đạo, cổ tử cung, vùng kín có mùi hôi tanh bất thường.

Bác sĩ khuyến cáo nên chung thủy với một bạn tình và quan hệ tình dục an toàn. Đây là cách tốt nhất để phòng chống bệnh lậu và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Minh An