Nghệ AnCon voi cái từ rừng phòng hộ vào nhà anh Vi Văn Kiên ở xã Mường Chọng, huyện Quỳ Hợp cũ, lục lọi tìm thức ăn trong bếp.

Anh Vi Văn Kiên, 39 tuổi, trú bản Tăng, xã Mường Chọng, cho biết khuya 6/11 nghe tiếng động từ gian bếp nên bật điện kiểm tra, phát hiện con voi đang tìm thức ăn. "Trong bếp có nhiều loại rau, củ quả nhưng voi không ăn. Có vẻ như nó đang tìm muối", anh Kiên kể.

Anh Kiên sau đó chạy lên nhà sàn, gọi người thân dậy lấy đèn pin rọi về phía voi, hò hét thật to, sau vài phút con vật bỏ đi.

Voi rừng vào nhà dân tìm thức ăn Nhà anh Kiên ở sát bìa rừng phòng hộ, bị voi vào lục tìm thức ăn, khuya 6/11. Video: Vi Kiên

Ông Võ Minh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, cho biết đây là voi cái đã trưởng thành, sống đơn lẻ trong rừng phòng hộ nhiều năm nay và chưa từng tấn công người.

Voi nhiều lần rời rừng đi kiếm ăn gần khu dân cư. Hồi tháng 6/2023, nó vào vườn của một số hộ dân ở xã Mường Chọng giẫm đạp hoa màu, rồi đi vào nhà tìm thức ăn. Gần đây nhất hồi đầu tháng 8/2025, voi xuất hiện gần khu dân cư bản Manh ở xã Mường Chọng, nhiều người quay được video.

Để hạn chế xung đột giữa voi và người, kiểm lâm Quỳ Hợp đã phối hợp với chính quyền xã xua đuổi voi. Ngoài ra, nhà chức trách đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về cách nhận biết dấu vết, tránh tiếp xúc với voi rừng và thực hiện các biện pháp bảo vệ hoa màu.

Voi rừng xuất hiện tại xã Mường Chọng hồi tháng 6/2023. Ảnh: Hùng Lê

Theo thống kê của kiểm lâm, Nghệ An có từ 14 đến 16 voi hoang dã, đứng thứ ba cả nước sau Đăk Lăk và Đồng Nai. Trong đó, vùng lõi và vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát (nằm trên ba huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương cũ) có ba đàn, 11-13 con; xã Mường Chọng, huyện Quỳ Hợp cũ có một con và huyện Quỳ Châu cũ có hai con.

Nguyên nhân chính khiến voi về bản phá hoa màu là sinh cảnh bị thu hẹp, các khu rừng nguyên sinh bị chuyển sang rừng sản xuất, thiếu hành lang di chuyển, thiếu thức ăn và muối. Ngoài ra, một số voi sống đơn lẻ, thiếu bạn tình nên vào mùa động dục thường trở nên hung dữ. Năm 2016, con voi cái sống cô độc ở huyện Con Cuông từng giữ trâu đực của người dân trong rừng.