Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện gần cửa biển Cái Đôi Vàm khoảng 10 phút rồi tan, trưa 10/10.

Khoảng 14h, vòi rồng hình phễu với xoáy nước lớn xuất hiện cách bờ xã Cái Đôi Vàm vài km. Nhiều người dân từ đất liền có thể quan sát và ghi lại hình ảnh. "Lần đầu tiên tôi tận mắt thấy vòi rồng hút nước, nhìn rất sợ", anh Lộc, sống gần cửa biển, nói.

Theo chính quyền địa phương, vòi rồng hình thành ngoài khơi, cách cửa biển tương đối xa nên không ghi nhận thiệt hại. Sáng nay khu vực có mưa lớn.

Vòi rồng xuất hiện trên biển Cà Mau Vòi rồng trên biển Cà Mau chiều nay. Video: Bá Lộc

Hôm 10/10, một vòi rồng cao hàng trăm mét cũng đã xuất hiện gần cảng Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc, kéo dài khoảng 20 phút rồi tan.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi hẹp, hút không khí từ mặt nước lên đám mây vũ tích, tạo hình phễu di chuyển. Chúng thường hình thành trong điều kiện mưa giông, có thể di chuyển hàng chục đến hàng trăm km và cuốn theo nhiều vật thể trên đường đi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Cà Mau, trong vài ngày tới nhiều nơi trên địa bàn tiếp tục có mưa giông. Nguy cơ ngập úng, lốc xoáy, sét và gió giật mạnh ở mức cao, đặc biệt tại Bạc Liêu, Vĩnh Lợi, Phước Long, Cái Nước, Năm Căn và Trần Văn Thời.

Chúc Ly