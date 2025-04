Kiên GiangVòi rồng tạo thành luồng xoáy khổng lồ, xuất hiện ở bờ biển thị trấn An Thới, TP Phú Quốc, sáng 18/4.

Khoảng 8h20, vòi rồng xuất hiện trên biển gần bờ thuộc thị trấn An Thới. Người dân ở trong đất liền nhìn thấy rất rõ. Nhiều người lấy điện thoại ra quay. Theo chị Liên, nhà tại cảng An Thới, vòi rồng xoáy nước rất to, cách đất liền khoảng vài km, xung quanh có nhiều tàu, thuyền, song không gây ảnh hưởng.

Vòi rồng xuất hiện ở biển Phú Quốc Vòi rồng xuất hiện trên biển Phú Quốc, sáng 18/4. Video: Kim Nguyên

"Khoảng 5 phút vòi rồng tự tan. Từ sáng đến giờ trời âm u như sắp mưa", chị Liên cho biết và nói thêm vào mùa gió Nam biển Phú Quốc thường xuyên xuất hiện vòi rồng nhưng lần này xoáy nước lớn, trông rất rõ.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi rất nhỏ, hút từ mặt đất lên đám mây vũ tích (đám mây nước dày), tạo thành hình phễu di động, trông giống như cái vòi.

Phần lớn vòi rồng hình thành từ dạng mây giông, đặc biệt là mây giông tích điện. Một đám mây giông có thể kéo dài vài giờ, xoáy tròn trong vùng có đường kính 10-16 km, di chuyển hàng trăm km, sinh ra vô số vòi khổng lồ.

Trên đường di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo hoặc phá hủy mọi thứ. Nhìn từ xa vòi rồng có thể có màu đen hoặc trắng, tùy thuộc những thứ mà nó cuốn theo.

Ngọc Tài