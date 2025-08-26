Vòi rồng ở Hà Nội cuốn bay đồ đạc

Xuất hiện chiều nay, vòi rồng cuốn bay biển hiệu, cành cây và nhiều vật dụng trước dãy nhà mặt đường 23B Mê Linh, ngoại thành Hà Nội.

Khoảng 13h55, xã Mê Linh trời ngớt mưa, mây đen bao phủ, gió thổi mạnh. Bất ngờ từ dưới đám mây đen ở chân cầu Nhật Tân xuất hiện vòi rồng kết nối từ mặt đất lên tầng mây cao.

Vòi rồng cuốn bay đồ đạc ở Hà Nội Vòi rồng xuất hiện trên bầu trời Hà Nội. Video: Nguyễn Linh, Quỳnh Xù

Vòi rồng sau đó di chuyển vào khu dân cư. Đang ngồi trong cửa hàng đồ ăn tại khu Hòa Phong, đường 23B Mê Linh, chị Nguyễn Linh thấy gió rít, cành cây, đồ đạc, bảng biển bị cuốn rào rào ngoài đường.

"Luồng gió quét qua khoảng 2 phút, nhiều cửa hàng trong phạm vi hơn 100 m đường 23B bị hư hại. Có nhà bị cuốn bay biển hiệu, có nhà gió kéo đổ tủ đựng bát đĩa. Có ôtô đỗ bên đường bị cành cây văng trúng làm vỡ kính", chị Linh kể.

Sau khi luồng gió đi qua, mọi người mới biết đó là vòi rồng, may mắn không ai bị đồ vật văng trúng gây thương tích.

Vòi rồng cuốn đổ cây, đồ đạc ở Mê Linh. Ảnh: Nguyễn Linh

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi rất nhỏ, hút từ mặt đất lên đám mây vũ tích (đám mây nước dày), tạo thành hình phễu di động, trông giống như cái vòi. Phần lớn vòi rồng hình thành từ dạng mây giông, đặc biệt là mây giông tích điện.

Một đám mây giông có thể kéo dài vài giờ, xoáy tròn trong vùng có đường kính 10-16 km, di chuyển hàng trăm km, sinh ra vô số vòi khổng lồ. Trên đường di chuyển, chúng có thể cuốn theo hoặc phá hủy mọi thứ. Nhìn từ xa vòi rồng có thể màu đen hoặc trắng, tùy thuộc những thứ mà nó cuốn theo.

Hà Nội đang chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu sau bão Kajiki. Bão đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh chiều qua, sáng nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở Trung Lào. Hoàn lưu sau bão gây mưa giông cho đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ hết hôm nay.

Gia Chính