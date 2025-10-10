Vòi rồng hơn 20 phút trên biển Phú Quốc

An GiangVòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện gần cảng Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc trong mưa rào, kéo dài khoảng 20 phút rồi tan, sáng 10/10.

Khoảng 8h, vòi rồng với xoáy nước khá lớn xuất hiện cách bờ khoảng vài km. Nhiều người từ đất liền có thể nhìn thấy rõ. "Vòi rồng khá gần bờ, nó tồn tại khoảng 20 phút rồi tự tan", anh Hải, sống gần cảng kể.

Theo chính quyền địa phương, chưa ghi nhận thiệt hại nào do vòi rồng gây ra.

Vòi rồng Phú Quốc Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện ở biển Phú Quốc. Video: Người dân cung cấp

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi hẹp, hút không khí từ mặt nước lên đám mây vũ tích, tạo thành hình phễu di động. Chúng thường hình thành từ mây giông tích điện, có thể xoáy trong vùng đường kính 10-16 km và di chuyển hàng trăm km.

Vòi rồng xuất hiện gần cảng Bãi Vòng. Ảnh: Dương Đông

Trong quá trình di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo hoặc phá hủy nhiều vật thể. Quan sát từ xa, chúng có thể có màu đen hoặc trắng tùy vào những gì bị cuốn vào dòng xoáy.

Người dân chụp lại cảnh vòi rồng trên biển Phú Quốc. Ảnh: Dương Đông

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, sáng nay vùng biển Phú Quốc có mây đối lưu di chuyển theo hướng Tây Nam – Đông Bắc với vận tốc 10-20 km/h, gây mưa to, kèm nguy cơ gió mạnh, lốc và mưa đá trên biển và các khu vực lân cận.

Ngọc Tài