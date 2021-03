Với mình, cứ làm điều bản thân thích là được

Trong cuộc sống, mình mong hai chữ bình an và sức khỏe nhất.

Bài viết của mình là những chia sẻ, góc nhìn, quan niệm sống của một người trưởng thành. Ở nơi này có các độc giả đa dạng lứa tuổi, mình muốn nghe phản hồi cũng như chia sẻ của mọi người. Mặt khác mình cũng đang trên đường đi tìm chân ái của đời mình, biết đâu lại va phải nên quyết định xuất hiện ở đây.

Trong công việc, mình may mắn được làm việc trong môi trường mà bản thân phải luôn luôn đổi mới, học hỏi không ngừng dù cho bạn mới đi làm hay sắp hết tuổi lao động. Môi trường làm việc có những khó khăn, vất vả nhưng cũng là niềm vui khi bạn được làm công việc yêu thích. Công việc tạo điều kiện để mình được thử sức với các lĩnh vực đầu tư. Tuy nhiên, mình không đầu tư mạo hiểm.

Mình đã trải qua mất mát lớn nhất của đời người, đó là sự ra đi của người thân yêu nhất. Ai đã trải qua mất mát như vậy mới hiểu được từ: vô thường. Đó là khi người hàng xóm của bạn trên đường đi làm về gặp nạn và mãi không thể trở về với chồng con, hay một người quen với bao nhiêu dự định, hoài bão nhưng lại không được chứng kiến mình già đi thế nào. Bình an là khi mỗi ngày trở về nhà ngồi bên mâm cơm cùng gia đình, thấy người thân yêu còn khỏe mạnh là một niềm hạnh phúc. Chúng ta đều ích kỷ và cá nhân khi bận rộn với cuộc sống của mình mà không chịu nói lời yêu thương với người thân. Có những điều bạn muốn làm lại mà không làm được

Trong cuộc sống, mình mong hai chữ bình an và sức khỏe nhất. Dù trong môi trường làm việc tiếp xúc với tiền, xung quanh mọi người cũng kiếm tiền một cách không quá khó khăn nhưng mình nghĩ tiền không phải là thứ đem lại hạnh phúc thực sự cho mỗi người. Tất nhiên mình cũng biết sử dụng đồng tiền bản thân làm ra để đem lại hạnh phúc cho mình.

Sau vất vả, mình có quyền thưởng cho bản thân những chuyến du lịch, vật chất bên ngoài. Điều đó sẽ đem lại niềm vui tích cực, làm mình thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Tuy không giàu có hay đại gia nhưng khi có khả năng, mình thường giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Số tiền có thể không nhiều nhưng mình quan niệm "lá lành đùm lá rách". Dù chỉ là một hạt cát nhỏ nhưng nhiều hạt cát có thể cứu cả một số phận.

Trong cuộc sống, mình không thích tranh luận, không bao giờ áp đặt suy nghĩ, quan điểm của bản thân cho người khác. Mọi người dường như quá vội vã, vượt đèn đỏ, chen lấn xếp hàng trong siêu thị cũng không làm chúng ta thêm được bao nhiêu thời gian

Trong chuyện tình cảm, mình quan trọng nhất là cảm xúc. Có thể đối với mọi người, con gái ở tuổi 36 chưa lập gia đình khá là "weird", nhưng mình phải biết bản thân muốn gì, điều gì làm mình vui. Người thân mong mình được lấy chồng, có con sớm như bao phụ nữ khác. Đó là vì họ quan tâm, nghĩ thế mới thực sự là tốt cho mình. Còn đối với xã hội, mình đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời mình. Có những người tốt đến với mình nhưng mình không thể cố gắng ép buộc bản thân và để họ tìm kiếm những cơ hội khác. Mình không tin vào duyên, nhưng đó là cho đến khi gặp một người mà bạn sẵn sàng hy sinh cái tôi thì lại không phải mẫu người họ mong muốn. Mình nghĩ vạn sự tùy duyên thôi.

Con người mình vừa hiện đại vừa truyền thống. Hiện đại là mình sính ngoại. Mình thích các thứ có yếu tố nước ngoài, rất thích học tiếng Anh tuy nhiên không giỏi. Hầu như mình chỉ nghe nhạc US-UK. Nếu hỏi mình các bài hát từ năm 2008 trở về năm 2000, có lẽ không bài nào mình không biết.

Không biết độc giả của Hẹn hò có bạn nam nào ở nước ngoài không nhỉ? Mình không ngại chuyển đến một nơi xa hoặc thành phố khác. "The life is so short", cứ làm điều mình thích là được.

Mình có những suy nghĩ khá truyền thống, coi trọng giá trị cao nhất của gia đình. Trong tình cảm, mình thoáng trong suy nghĩ và tôn trọng quá khứ của bạn trai. Ai cũng có khoảng trời riêng mà đối tác không nên động tới, nhưng đó chắc chắn không phải ngoại tình, lừa dối. Không có một lý do hay hoàn cảnh nào để biện minh hết. Với mình, chỉ có sai hoặc đúng. Và nếu đã lừa dối nhau, sẽ không có sự tha thứ nào.

Mình không đề cập đến ngoại hình vì đối với mình, tiền bạc hay nhan sắc không phải thứ đem lại hạnh phúc. Khi đã ở tuổi trưởng thành, mình chỉ muốn tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Mình không đòi hỏi gì ở ngoại hình của bạn trai. Bạn trai nào mong muốn một đối tác chân dài, xinh đẹp, chắc chắn chúng ta không có duyên.

Welcome các bạn nam nữ tâm sự, chia sẻ. Bạn nam nào thấy hợp gu, hãy gửi mail cho mình. Bạn nữ nào muốn tâm sự, cũng gửi mail nhé.

Cảm ơn mọi người đã đọc hết vì bài khá dài. Chúc mọi người bình an.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.