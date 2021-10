Với em, xuất phát điểm cao hay thấp không quan trọng

Hiện tại cuộc sống của em dần đi vào quỹ đạo, em có thể lo cho bản thân và mong tìm được anh.

Khi em viết những dòng này, ngoài trời đang mưa đấy anh. Em vừa ngủ dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều rồi, cảm giác trống trải, hơi man mác buồn, nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ gia đình. Mùa dịch Sài Gòn đang buồn lắm anh à, chẳng biết khi nào hết dịch để trở về cuộc sống bình thường nữa. Hơi tâm trạng chút, giờ em giới thiệu về bản thân nhé.

Em 29,5 tuổi, độ tuổi không trẻ cũng không quá già anh nhỉ? Ở độ tuổi này, bạn bè em lập gia đình và có con cái cả rồi. Còn em giờ này vẫn phải viết thư cho chồng tương lai của mình đây. Chẳng biết anh có nhận được không nữa.

Anh sẽ hỏi sao đến giờ này em vẫn chưa lập gia đình mà phải viết thư cho anh đúng không. Chắc một phần do duyên số, một phần do trước đây công việc của em quá nhiều, môi trường làm việc toàn nữ nên hơn 10 năm em chưa gặp được người cần gặp. Cũng có anh chị trong công ty mai mối cho em nhưng không đi đến đâu, không hiểu do em khó tính hay do duyên chưa tới.

Em mong có một tình yêu thật sâu đậm, tính bằng năm như bọn trẻ bây giờ, mà khó quá. Em đã qua tuổi để trải nghiệm tình yêu như thế. Tuổi trẻ của em chỉ trải qua những ngày ngồi trên giảng đường, những buổi làm thêm đến tận khuya mới về. Ra trường, em lại tập trung cho công việc. Cơm áo gạo tiền làm em quên mất bản thân cũng cần có một bờ vai để dựa vào. Cuộc sống đã quá nhiều khó khăn với chúng ta rồi anh nhỉ. Hiện tại cuộc sống của em dần đi vào quỹ đạo, em có thể lo cho bản thân và mua vài thứ cho gia đình.

Anh à, em không cần anh quá tài giỏi, chỉ cần anh cầu tiến, công việc ổn định là được. Không cần anh giàu có, anh cứ bình thường như em rồi chúng ta cùng cố gắng. Xuất phát điểm thấp không quan trọng, quan trọng là đừng bao giờ ngừng cố gắng để về đích là được anh nhé.

Em cao 1,56 m nên anh nhỉnh hơn em xíu là được. Em thích mang giày cao gót nên cũng được hơn 1,6 m. Tính em dễ, không quá khó, vui vẻ, hoạt bát. Sở thích bơi lội và đi du lịch. Thời gian rảnh, em vẽ tranh, viết thư pháp, đọc sách... Còn nhiều sở thích nữa, khi nào gặp anh, em sẽ kể anh nghe nha.

Còn tính cách của anh thế nào, sở thích là gì... em cũng muốn nghe. Anh kể cho em nghe nha. Hãy viết mail cho em anh nhé. À quên, em theo đạo Thiên chúa nên nếu anh cùng đạo với em, gia đình em sẽ rất vui.

