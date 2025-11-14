Em tự tin mình sẽ là một người bạn đồng hành, bạn đời tốt, là người cùng người bạn đời của mình xây dựng và vun vén gia đình.

Em năm nay 37 tuổi, đang sinh sống tại Sài Gòn, chưa từng kết hôn. Em là người sống tự lập, tự chủ, không vô tâm vô tư. Ngược lại em rất biết quan tâm người khác, thấu hiểu và chia sẻ. Em độc thân là do duyên nợ chưa đến và có lẽ vì em không chấp nhận tạm bợ. Em kiên nhẫn chờ đợi để được gặp đúng người. Em chờ đợi, trong thời gian chờ đợi em học hỏi và hoàn thiện bản thân mình. Em tự tin mình sẽ là một người bạn đồng hành, bạn đời tốt, là người cùng người bạn đời của mình xây dựng và vun vén gia đình.

Em độc thân, điều đó không có nghĩa em phải tìm một người độc thân. Em sẵn sàng tìm hiểu người từng kết hôn, miễn ở thời điểm tìm hiểu người ấy thật sự độc thân và đủ tử tế. Với em, tử tế là gốc rễ của con người. Nếu anh đang tìm một người cùng đồng hành, cùng vun vén, cùng chia sẻ vui buồn thì liên hệ em nhé. Em có một điều chắc sẽ làm, giới hạn khả năng tìm kiếm, đó là em không sinh con. Em có lý do để đưa đến quyết định này. Em quyết định khi đã đủ trưởng thành nên chắc chắn sẽ không thay đổi.

