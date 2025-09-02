Với em, tình yêu cần sự thấu hiểu và đồng hành

Tính em hiền, sống tình cảm, thích sự giản dị, chân thành và luôn coi trọng gia đình.

Hỡi người thương, anh có muốn một cô gái văn phòng, 33 tuổi và cao 1m52, chào đón anh mỗi ngày đi làm về không? Em thực sự thích cái cảm giác được đứng cổng đón chờ chồng với những mong chờ cho bữa tối đầy hạnh phúc và lãng mạn. Nếu có thì mình nhắm mắt yêu luôn nhé anh. Không biết giờ này anh đang làm gì? Có mong chờ em hay không? Em giới thiệu một chút về mình tới anh nhé. Em đang làm kế toán, tốt nghiệp thạc sĩ và hiện học cử nhân tiếng Anh.

Tính em hiền, sống tình cảm, thích sự giản dị, chân thành và luôn coi trọng gia đình. Ba mẹ em là công chức đã nghỉ hưu. Gia đình em ai cũng hòa thuận và yêu thương nhau. Ba em hay nói đùa rằng, di chúc thừa kế đã lập rồi, đứa nào lấy được chồng trước thì sẽ sang tên cho đứa đó. Anh cho em mượn tên anh vài chục năm trên tờ đăng ký kết hôn, để được ba chia thừa kế. Em không biết ba viết gì trong thừa kế, nhưng biết đâu chúng ta lại trúng được món hời.

Còn tiêu chuẩn của em về anh phải là đàn ông có đủ sức khỏe nhé, xong rồi đến đạo đức, chín chắn, biết quan tâm, có trách nhiệm, cũng mong muốn một mái ấm bình yên. Với em, điều quý giá nhất trong tình yêu là sự thấu hiểu và đồng hành. À, anh yên tâm, em không phải là một bà cô già đâu nhé. Em rất dễ thương, hay cười và nhí nhảnh. Nếu anh cũng tìm một người để cùng nắm tay trên chặng đường phía trước, hy vọng chúng ta có thể cho nhau cơ hội làm quen. Mong gặp anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ