Với em, sau khi lập gia đình, bạn đời là ưu tiên hàng đầu

Em bắt đầu bức thư này với câu "Đôi bàn tay xinh – tình anh đeo nhẫn". Đôi bàn tay em không phải là đôi bàn tay búp măng, thon dài anh ạ. Chúng lớn lên với ruộng đồng, chăn trâu, cắt cỏ; những buổi trốn bố mẹ đi mò cua, bắt ốc, lấm lem cùng lũ bạn trong xóm. Dẫu vậy, em luôn thấy mình có đôi bàn tay xinh - chờ ngày tình anh đeo nhẫn.



Em rất thích câu "Great things take time" – trái ngọt cần thời gian. Ở độ tuổi này, em chẳng so được sự trẻ trung của tuổi mười tám, đôi mươi. Em tự thấy bản thân đã đủ chín chắn, đơm trái ngọt, mong muốn có một bến đỗ hạnh phúc với một gia đình nhỏ cho riêng mình.



Em sinh năm 1994, cao 1m58, nặng 47 kg, tóc đen, da trắng, dáng thon. Em thích phong cách ăn mặc có chút kín đáo, chủ yếu màu đen trắng hoặc các tông tối màu. Em từng yêu, hiện tại độc thân, không tổn thương tình cảm, không vương vấn ai, chưa từng kết hôn, chưa có con và không theo đạo. Em tốt nghiệp đại học kinh tế ở Hà Nội, thông thạo ngoại ngữ, đang làm việc cho một công ty nước ngoài tại đây. Ngoài ra, em cũng có một công việc tay trái theo sở thích cá nhân. Em đang mở một mô hình online nho nhỏ, mong rằng sẽ có nhiều khởi sắc.



Là một cô gái mang tâm hồn cổ điển giữa nhịp sống hối hả và hiện đại, em thích những điều xưa cũ và có phần hơi hoài niệm. Em yêu giọng hát du dương của ca sĩ Ngọc Lan; những bản nhạc cổ điển, trữ tình; các bộ phim nghệ thuật; phong cách décor vintage và cả những cuốn sách cũ uốm màu thời gian. Khi tiếp xúc với những điều đó, em thấy tâm hồn mình được chạm và rung động.



Em thường khá ít nói với người lạ. Khi quen và thân hơn, em có thể nói rất nhiều chủ đề khác nhau và cũng không thiếu phần dí dỏm. Có đôi lúc em cảm thấy tâm mình bình thản vượt qua những khó khăn, nhưng đôi khi khóe mắt lại ướt nhòe vì một khoảnh khắc nhỏ bé nào đó của cuộc sống đời thường. Sống chánh niệm trong từng khoảnh khắc của cuộc sống là điều em đang thực hành và hướng tới.



Anh và gia đình năm qua thế nào, đón Tết vui chứ ạ. Bố mẹ có nhắc nhiều về em không. Bố mẹ em chiều con rể lắm và cũng nhắc tới anh nhiều. Không ai tự nhiên có mặt trên cõi đời này, nên em luôn biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ chúng mình. Sau này, em sẽ đối xử bố mẹ anh như bố mẹ em, và em mong anh cũng vậy.



Đối với em, sau khi lập gia đình, bạn đời là ưu tiên hàng đầu. Con cái cần được nuôi dưỡng và giáo dục tử tế để trưởng thành, tự lập. Những quyết định quan trọng trong gia đình nên được thảo luận và có được sự đồng thuận từ cả hai phía. Vợ chồng chung thủy, tôn trọng, thấu hiểu và luôn nâng đỡ nhau trên chặng đường đời.



Về anh: em mong anh là một chàng trai đang độc thân, chưa từng kết hôn, chưa có con riêng, sống chuẩn mực và đạo đức. Em thích anh bằng hoặc lớn tuổi hơn em tầm 7 tuổi đổ lại, nếu nhỏ hơn, có thể là một hoặc hai tuổi. Em mong anh chín chắn, chững chạc. Anh có sự nghiệp của riêng mình, có nỗ lực và chí tiến thủ. Một chàng trai nói ít, làm nhiều sẽ để lại ấn tượng với em nhiều hơn. Hơn nữa, anh là chàng trai đã sẵn sàng cho việc lập gia đình anh nhé. Nếu hai bên tìm hiểu thấy phù hợp, em mong muốn kết hôn trong năm 2025 hoặc đầu năm 2026 và có con trước khi em 35 tuổi.



Nếu anh đọc thư và thấy phù hợp, gửi thư cho em anh nha. Em sẽ phản hồi tất cả các thư nhận được, chắc chắn là vậy. Không ai là quá bận, và em luôn dành thời gian cho người quan trọng. Hà Nội vào xuân, hoa đào nở rộ, anh có đi dạo phố cùng em? Em mong thư anh. Kính chúc anh và quý vị khán giả một năm mới sức khỏe, bình an, tình đầy tim và tiền đầy túi.

