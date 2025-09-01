Với em, nụ hôn là món quà vô giá

Em là cô gái chân phương, tinh thần cởi mở, sống thật tâm và không khéo ăn nói những lời ngọt ngào.

Em nghĩ không có ai và tình yêu nào là hoàn hảo cả. Mong rằng chúng mình vẫn luôn đồng hành, cố gắng tu tâm sửa đổi cho phù hợp với sự thay đổi trong chính con người chúng mình.

Gửi anh,

Quê em ở miền gió Lào cát trắng - Nghệ An, 31 tuổi, cao 1m58, trắng trẻo và cân đối. Một cô gái đẹp là tìm được một chàng trai khen mình đẹp nên em tin mình đẹp trong mắt anh.

Hồi xưa bố bảo rằng:"Giáo dục có thể không đưa con đến giàu sang và địa vị, nhưng sẽ cho con một cuộc sống không lam lũ và vất vả như bố mẹ". Em xách balô và mang theo lời bố dặn ra thủ đô. Tuổi trẻ em nỗ lực học tập, làm việc và phụ giúp gia đình. Bây giờ mọi thứ ổn định, bản thân cũng đã vững chãi để trở thành bạn đời của anh. Hiện tại, gia đình em không giàu có nhưng cũng không khó khăn. Bố mẹ em sống chân tình và bình dị, cũng đang mong "bình rượu mơ" ủ kỹ lâu năm này sớm có người thương.

Không được ưu ái trí thông minh hơn người, em lấy chăm chỉ và nỗ lực để bù đắp. Em hiện làm văn phòng ở Hà Nội, có công việc riêng ở ngoài, có thể sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ thông dụng. Em cũng ấp ủ có thể khởi nghiệp riêng sau này. Thật tuyệt nếu có anh đồng hành và hỗ trợ.

Em là cô gái chân phương, tinh thần cởi mở, sống thật tâm và không khéo ăn nói những lời ngọt ngào. Trong công việc, em rắn rỏi và độc lập; nhưng ngoài cuộc sống thì dễ mít ướt về tình cảm gia đình. Tính cách có tĩnh, thâm trầm nhưng cũng đủ sôi nổi và dí dỏm, có thể "lầy nhẹ" tùy lúc. Hơn nữa, em cũng có đôi chút lãng mạn thực tế, yêu văn học kinh điển và nghệ thuật. Bản thân cũng đọc và viết khá nhiều, như chính ăn với thở vậy.

Em chưa từng kết hôn, chưa có con, từng có mối tình đã qua từ lâu. Em gọn gàng, sạch sẽ; sau này sẽ tự thắt được cà vạt cho chú rể của mình, nấu ăn không như đầu bếp nhưng anh chắc cũng sẽ thấy ngon. Cuộc sống gia đình nhỏ trong hình dung của em là nơi chồng được tôn trọng, vợ được yêu chiều và con cái được tiếp nhận. Vợ chồng thấu hiểu, đồng hành và trung thành, cùng phấn đấu vì hạnh phúc và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Về anh: Điều quan trọng nhất, anh là chàng trai sống đạo đức, có trách nhiệm, trưởng thành về cảm xúc và tính cách. Anh lớn hơn em 1-7 tuổi, độc thân, chưa kết hôn và chưa có con. Một chàng trai yêu thương em và làm nhiều hơn nói. Hơn nữa, mong anh là chàng trai nỗ lực, cầu tiến trong công việc và sự nghiệp; sẽ cùng em xây dựng nền tảng kinh tế tốt cho gia đình. Em muốn các con lớn lên với sự đủ đầy cả về tinh thần lẫn vật chất.

Vạn lời hoa mỹ hay tin nhắn, không bằng một lần ánh mắt chạm nhau ngoài đời thực. Em thích những cuộc gặp mặt trực tiếp, bốn mắt nhìn nhau rồi mình cùng cảm nhận anh nhé. Ở đó, ai cũng thoải mái là chính mình, nói chuyện cởi lòng, chém gió xàm xí, hay đơn giản chỉ cần lặng thinh và hiện diện. Cuộc sống này áp lực và vất vả lắm rồi nên yêu nhau không cần phải bí ẩn hay đánh đố nhau quá.

Em viết thư này với tâm tình muốn tìm kiếm một người đồng hành phù hợp. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Một bức thư, một lời ngỏ ý có thể là khởi đầu để tạo nên một hành trình mới. Mỗi người tiến về phía nhau một chút thôi, con đường sẽ ngắn lại nhanh hơn. Bức thư này không phải được gõ trên chiếc máy tính đời "cổ lai hi" đâu ạ, mà được viết bằng bút mực thiên thanh, xào xạc trên giấy, thơm mùi giấy mực. Anh ở đâu thế, để em chuyển phát bức thư gốc này tới tận tay anh.

À, em cũng hay tặng quà nhỏ xinh đấy; vui cũng tặng, giận cũng tặng mà nhắc khéo cũng tặng; có khi ăn ngọt đến mức sâu cả răng. Một điều nữa, với em, nụ hôn là "món quà vô giá". Em chờ thư, mong sớm gặp anh giữa trời thu Hà Nội; và cùng nhau qua bốn mùa xuân hạ thu đông xoay vòng tiếp nối. Những nẻo đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em. Nếu hai đứa mình thành đôi, em sẽ viết bài cảm ơn báo đã se duyên lành.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ