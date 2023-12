Với em, nơi bình yên và ấm áp nhất là gia đình

Em 43 tuổi, từng có những ký ức không vẹn tròn từ cuộc hôn nhân đầu tiên, dù vậy vẫn tin vào tình yêu và tình nghĩa vợ chồng.

Em tin hạnh phúc sẽ đến, chỉ cần em gặp được đúng người. Em cao 1m57, nặng 54 kg, khuôn mặt trẻ hơn so với tuổi, biết cách chăm sóc bản thân. Em yêu thiên nhiên cây cỏ, thích cắm hoa và nghe nhạc. Em có lối nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm, không muốn xích mích với ai, dễ khóc nhè khi xem phim tình cảm hay xúc động. Tuy vậy, em cũng khá quyết đoán và mạnh mẽ, một phần do công việc buộc em phải thế, còn lại chắc do cuộc sống nhiều thăng trầm tôi luyện em thêm.

Ngoài ra, vì em từng có thời gian học và sinh sống ở nước ngoài nên quan điểm sống khá hiện đại, sẵn sàng lắng nghe, đặt vị trí mình trong vị trí của người khác để thấu hiểu; tôn trọng sự riêng tư và khác biệt. Việc vận hành một công ty nho nhỏ cũng mang lại cho em nguồn thu nhập đủ nuôi dạy hai con trong điều kiện bình thường.



Hiện tại, em có một cuộc sống cảm thấy là "đủ" bên hai cô con gái tuổi teen ngoan, học giỏi và hiểu chuyện. Hai con lúc nào cũng khuyến khích và ủng hộ mẹ tìm kiếm hạnh phúc vì sau này "các con còn cuộc sống riêng, không thể kề cận sát sao và chăm sóc mẹ tốt được". Vì vậy, em tìm kiếm anh.

Về anh, em mong anh lớn hơn em từ năm tuổi trở lên, tính cách điềm đạm, chân thành, chăm chỉ làm việc; có lối sống lành mạnh và trân trọng giá trị gia đình. Anh không hút thuốc, ít rượu bia, sẵn sàng xây dựng mối quan hệ lâu dài dựa trên sự thủy chung, trung thực và tôn trọng nhau; cùng nhau vun đắp và xây dựng gia đình; cùng nhau già đi. Nếu anh đọc bài này mà thấy anh giống như em miêu tả thì email cho em nhé.

